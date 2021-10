Promozione Campania, Girone C - La Vis Frattaminorese batte il Città di Casoria, è poker gialloblù al Papa

Il cambio in panchina non ha sortito ancora l'effetto voluto e, in attesa di apprendere i nuovi dettami tattici, il Città di Casoria deve arrendersi alla prima di Sorvillo in panchina. Ad imporsi allo Stadio Vittorio Papa di Cardito è la Vis Frattaminorese con un sontuoso e netto poker.

Bastano cinque giri di cronometro e i gialloblù vanno in vantaggio. Incertezza di Castaldo, Ciocia ne approfitta e sigla la rete che sblocca la gara e offre il via alla goleada. La reazione dei viola arriva attorno alla mezz'ora di gioco con un calcio piazzato di Cacace e con Muzzica dagli sviluppi di un corner. Tuttavia, è la ripresa a rendere più avvincente ed emozionante la sfida. Secondo tempo che si apre con il fallo di mano di Crati in area di rigore e l'esecuzione perfetta di Angelino. La squadra di casa ci crede e accorcia le distanze con Nota da penalty. Gli ospiti premono ancora sull'acceleratore e calano il tris e il poker con i timbri di uno scatenato Capasso.

Vola in vetta la Vis Frattaminorese che aggancia lo Sporting Club Ercolanese. Resta a quota un punto il Città di Casoria che dovrà ritrovare le motivazioni in vista dei prossimi impegni.

Il tabellino

Casoria: Castaldo, Crati, Leon, Napoletano (76' Laezza), Casandrino, Troisi (70' Marotta), Amendolagine (81' Lanzano), Muzzica, Ronga (46' Picardi), Nota, Cacace (66' Kamal)

Real Frattaminore: Giallaurito, Chianese, Tinto (96' Lupoli), Derrico, Di Finizio, Capasso, Costanzo, Arena (46' Costanzo), Ciocia (72' Medina), Golino (85' Gaudino), Angelino

Arbitro: Pisano di Benevento

Marcatori: 5' Ciocia (VF), 55' rig. Angelino (VF), 62' Nota (C), 67' Capasso (VF), 79' Capasso (VF)

Ammoniti: Tinto (VF), Muzzica (C)