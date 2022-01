Promozione Campania - Il punto sul Girone C: dilagano Virtus Afragola, Vis Frattaminorese e Lacco Ameno

L'impresa casalinga del Sant'Anastasia contro la capolista Quartograd, la vittoria fondamentale per la salvezza dell'Isola di Procida sul Rione Terra e non solo. Il sedicesimo turno, nel sabato pomeriggio, ha evidenziato altre tre sfide: l'appuntamento tra Lacco Ameno e Puteolana, la contesa Vis Frattaminorese-Città di Casoria e il confronto tra San Francesco e Virtus Afragola.

Vittoria degli isolani sui flegrei. La prima giocata offensiva è di Masucci, il palo nega la gioia del gol. Rispondono Riccio e Tessitore, senza successo. Il match non si sblocca nella frazione iniziale, bisogna attendere la ripresa. Ad avvio secondo tempo giocata spettacolare di Romano con l'esterno, la traversa respinge. È il preludio al gol che arriva poco più tardi col tap-in di Riccio sulla ribattuta dell'ennesimo legno. Il pareggio si materializza subito con Barile che innesca Fusco, destro preciso e sfera nel sacco. Il pari dura una manciata di giri di cronometro perché Iovene calcia da posizione defilata e riporta avanti i padroni di casa. La partita si chiude col tris di Riccio che riceve e davanti al portiere non sbaglia.

Dilaga in esterna la Virtus Afragola che schianta il San Francesco a domicilio. Manita degli ospiti che si affermano con le reti di Ruggiero, Zaccaro e Rispoli. Sugli scudi c'è Bianco, autore di una doppietta. Vola il team giallazzurro, mentre i locali rimediano una pesante sconfitta che vale la caduta libera in classifica: è ultimo posto. Ancora male il Città di Casoria che impatta sulla Vis Frattaminorese, attualmente in seconda piazza e in attesa di una replica dello Sporting Club Ercolanese: D'Errico, Ciocia e Capasso decidono la gara.