Promozione Campania/Girone C - Poker dello Sporting Club Ercolanese alla Virtus Afragola

Una partita pazzesca, un risultato pirotecnico. Lo Sporting Club Ercolanese vince la contesa con la Virtus Afragola e passa col poker in esterna. Non bastano due reti alla compagine locale, gli ospiti si affermano con una prova di forza e con la determinazione della big. I ragazzi di Carlo Ignudi proseguono nella striscia positiva e infila la sesta vittoria consecutiva, mantenendo il contatto con la capolista Quartograd.

Al 10' i padroni di casa passano in vantaggio con Bianco, lesto a trovare lo spazio in area dopo una punizione battuta rasoterra da venticinque metri. I vesuviani provano a reagire subito, Cefariello e Mosca cercano di mettere in difficoltà la retroguardia giallazzurra senza successo. Al 17' ancora Cefariello è bravo a seguire l'azione e, su suggerimento di Mosca, fissa il pari con l'interno del piede. Al 21' i granata completano la rimonta con Carbonaro che approfitta della respinta corta del portiere sugli sviluppi di un corner e realizza l'1-2. Al 29' Mosca sfiora il tris con un tiro ad incrociare, al 42' Rispoli regala la palla al bomber che si porta a spasso l'estremo difensore, ma non trova lo specchio.

La ripresa si inaugura con le offensive del solito Mosca e di Davide Di Micco, quest'ultimo al 52' s’invola verso la porta e calcia: la conclusione è imprecisa. I padroni di caa tornano alla ribalta e al 59' Bianco fa 2-2 con un colpo di testa da angolo che vale la sua doppietta di giornata. Al 64’ Virtus Afragola in dieci uomini: Vitale commette un brutto fallo su Amoriello e per l’arbitro è rosso diretto. Ignudi effettua due cambi, Gargiulo e Amoriello lasciano posto a Pezzella e Di Micco Daniele. È proprio il classe 2003 a raccoglie il passaggio in area di Mosca e calare il tris. I granata chiudono i conti a due minuti dalla fine: Mosca innesca Pezzella che mette in ghiaccio il risultato.

Il tabellino

Virtus Afragola: Izzo, Sepe (88’ Caruso), Savino (80’ Laezza), Vitale, Varese, Castaldo Ciro (73’ Castaldo Pasquale), Zaccaro (Scialò 2003), Poverino, Rispoli, Bianco, Silvestro. A disposizione: Ilardi, Buiano, Fisico, Altobelli, Angotti.

S.C. Ercolanese: Uliano, Gargiulo (65’ Pezzella), Amoriello 2003 (Di Micco Daniele 2003), Caccia, Carbonaro, Tufano, Ioio (74’ Di Dato), Sannino, Mosca (89’ Borelli Domenico), Di Micco Davide (58’ Campese), Cefariello 2002. A disposizione: Buonanno 2002, Formisano 2003, Scarpato 2004, Battilo 2003.

Marcatori: 10’, 59’ Bianco (VA), 17’ Cefariello (E), 21’ Carbonaro (E), 70’ Di Micco Daniele, 88’ Pezzella (E).

Arbitro: Rifatto di Napoli

Assistenti: Borriello di Torre del Greco - Benvenuto di Nocera Inferiore

Ammoniti: Sepe, Rispoli, Castaldo Ciro, Varese, Bianco (VA), Di Micco Davide, Di Dato (E)

Note: al 64’ espulso Vitale (VA) e all’80’ l’allenatore Somma (VA) per doppia ammonizione