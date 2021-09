Promozione Campania, Girone C - Virtus Afragola-Sant'Anastasia 2-3: Ulivi espugna il Papa

Ritorna il campionato di Promozione in Campania e la prima giornata mette in risalto la sfida tra Virtus Afragola e Sant'Anastasia al Papa di Cardito. Due squadre colpite dallo stesso esito per quanto concerne la Coppa Italia di categoria: giallazzurri reduci dal ko sul campo del Cercola, biancoblù sconfitti in quel di Ercolano.

Il turno d'apertura del Girone C è un'occasione di rivalsa da non farsi sfuggire per entrambe. Bastano tre minuti agli ospiti per siglare la rete del vantaggio. Inserimento di Sais e servizizio per Sacco che buca la rete e porta avanti suoi. La reazione del team locale è rabbiosa e immediata, dopo cinque giri di lancette arriva il pareggio con il colpo di testa di Silvestro dagli sviluppi di un corner. Al 23' un miracolo di Castaldo nega la doppietta a Sacco e Nucci. Poco prima della chiusura della frazione iniziale, accade di tutto. Falco pesca ancora Nucci in area: girata vincente e nuovo vantaggio per lo Stasia. Tocca poi a Falco impensierire la difesa con una conclusione dalla trequarti che si stampa sul palo. Al 42' Nucci si guadagna un rigore: è lo stesso Castaldo a negare la doppietta anche al capitano. Dopo una mancia di secondi, Sais sigla la terza rete con l'incornata giusta. Nel secondo tempo, la Virtus riesce ad accorciare con Silvestro. Il forcing finale della squadra di Nutolo non produce occasioni. Il risultato non cambia: è 2-3 biancoblù al Papa.

Il tabellino

Virtus Afragola (4-4-2): Castaldo; Sepe A., Mignogna, Varese, Arigò (dal 45' Zaccaro); Polverino, Vitale, Silvestro, Rispoli (dal 70' Cimmino, dal 74' Licastro); Serio, De Matteo (dal 45' Sepe R.). A disposizione: Silvestro, De Rosa, Fisico, Altobelli, Scialò. Allenatore: Nutolo

Sant'Anastasia (4-3-3): Loffredo; Dell'Acqua, Sepe, Sacco D., Incarnato; Caiazzo (dal 88' Fornaro), Raiola (dal 67' Ndoci), Sais; Falco (dal 67' Porricelli), Nucci (dal 94' Napolitano), Sacco C. A disposizione: D'Ambrosio, Di Gennaro, Terribile, Romano, Serrao. Allenatore: Ulivi

Marcatori: 3' Sacco C. (S), 7' e 64' Silvestro (VA), 35' Nucci, 45' Sais (S)

Ammoniti: Castaldo (VA), Varese (VA), Polverino (VA), Sepe (S)