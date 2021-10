Promozione Campania, Girone C - Goleada della Virtus Afragola, San Francesco spazzato via: tripletta per Coppeta

Al Papa di Cardito va in scena una sfida a senso unico, i padroni di casa s'impongono con un perentorio 5-0 e mettono a referto il primo hurrà in campionato

Una partita a senso unico, una gara che non ha avuto storia. Nonostante una prima parte equilibrata. A sorridere al Vittorio Papa di Cardito è la Virtus Afragola che schianta con un secco e perentorio 5-0 il San Francesco. Primi tre punti per la compagine locale che si appende alle magie dei suoi uomini migliori.

Ritorno a casa per il bomber Coppeta, tripletta messa a segno e un rigore procurato. La Tigre, oltre ad una prestazione personale di livello assoluto, concede la possibilità anche ai compagni di andare in rete. Come in occasione del penalty calciato e trasformato da De Matteo. A chiudere i conti ci ha pensato il fantasista Rispoli, manita agli avversari e tre punti in cassaforte.

Primo successo in campionato per la Virtus Afragola, il San Francesco resta fanalino di coda. Coppeta, al termine della gara, ha commentato: "Felicissimo di essere ritornato a vestire i colori della mia città, questa maglia per me è speciale e dedico questa prestazione al gigante buono che ci guarda dal cielo, ed a tutta la sua famiglia sempre presente sugli spalti ad incitarci".