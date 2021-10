Promozione Campania/Girone C - Dominio della Virtus Afragola sul campo della Puteolana

Dominio assoluto, successo strappato. La Virtus Afragola si impone sul rettangolo verde della Puteolana e si aggiudica tre punti utili per il prosieguo della stagione. Terzo hurrà nel Girone C di Promozione per i giallazzurri che vincono contro i granata, salgono a nove lunghezze in graduatoria e staccano proprio gli avversari che restano a quota sei. Una partita decisa dal rigore ben eseguito da De Matteo e dalla giocata di Rispoli e Scogliamillo, lesto a ribadire in porta un penalty di Vitale respinto dal portiere. Da registrare, inoltre, il debutto del giovanissimo Ciro De Rosa tra i pali. Un risultato netto che schiaccia i flegrei e premia la supremazia territoriale della squadra ospite. Posta in palio conquistata con il carattere e con il lavoro, i ragazzi di Vincenzo Nutolo dimostrano qualità e dedizione al sacrificio. La brigata di casa, d'altra parte, deve resettare il brutto tonfo interno e ripartire con maggiore convinzione dalla prossima partita. Per la Puteolana ci sarà in programma la trasferta sull'ostico terreno del Città di Casoria, la Virtus Afragola sarà attesa dall'impegno tra le mura amiche contro il Terzigno.