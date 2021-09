Promozione Campania, Girone C - Terzigno-Vis Frattaminorese 0-1: basta la firma di Capasso nel successo gialloblù

Ritorna la Promozione, lo scenario in Campania è catturato dal match tra Terzigno e Vis Frattaminorese. La nuova squadra di Califano, dopo il pareggio contro la Massa Lubrense all'esordio in Coppa Italia di categoria, affronta i gialloblù provenienti dalle porte inviolate nella sfida con la Puteolana.

La partenza sul neutro di Ottaviano è di quelle compassate, le due formazioni si studiano per larga parte della sfida. Soltanto al quarto d'ora si sviluppa la prima manovr ainteressante con Capasso che, scattato sul filo del fuorigioco, deposita alle spalle di Menzione. Il direttore di gara, però, annulla per posizione di fuorigioco. I rossoneri ci provano al 20' con Sepe, il tiro non è preciso. Due minuti dopo, Annunziata stacca nel cuore dell'area di rigore: Giallaurito blocca e fa sua la sfera.

Al 34' i gialloblù passano in vantaggio con lo scatenato Capasso che, ricevuto il pallone da Chianese, supera Cocozza e batte l'estremo difensore in seguito a una respinta. Al 43' Marzocchella spaventa gli ospiti, ma il portiere di Del Prete risponde presente ed evita guai alla squadra. Ritmi molto più blandi nel corso della ripresa, la stanchezza affiora e le due squadre non possono fare altro che chiudersi in difesa. Al 48' è una punizione di Liccardi a far tremare la Vis. Non si susseguono ulteriori azioni pericolose, al triplice fischio è 0-1 a Ottaviano.

Il tabellino

Terzigno 1964: Menzione, Tipaldi, Liccardi, Cocozza, Nunziata (34’st De Rosa), Marino (11’ st Marigliano), Sepe, Iuliano (16’st Mari), Marzocchella, Annunziata, Casillo. A disposizione: Amitrano, Buonocore, Ranieri, Egidio. Allenatore: Califano

Real Frattaminore: Giallaurito, Tintó, D’Errico, Di Finizio, Chianese (43’st Golino), Capasso, Arena, Abdoulai, Angelino (29’st Laurenza), Ciocia (50’st Ethabou) , Costanzo. A disposizione: Franzese, Gaudino, Gafour, Del Prete, Franzese S. Allenatore: Del Prete

Arbitro: D’Amato di Salerno

Marcaotir: 34’ Capasso (V)

Ammoniti: Liccardi, Tipaldi (T), Giallaurito, Arena, Angelino, Chianese (V)