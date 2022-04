Promozione Campania/Girone C - Il Terzigno passa al Comunale di Brusciano: 2-1 al Sant'Anastasia

Vince, riduce il gap in classifica e aggancia momentaneamente la Montecalcio. Il Terzigno gioisce all'ultima apparizione della stagione regolare, la sfida conclusiva del campionato di Promozione propone il confronto col Sant'Anastasia. I rossoneri di mister Michele Califano superano i vesuviani allo Stadio Comunale di Brusciano, si portano a quota 39 punti e chiudono a meno tre dagli avversari odierni. Competizione che va in archivio positivamente per i locali che passano in vantaggio al quarto d'ora col sigillo di Castiello, autentico trascinatore del gruppo. I biancoblù trovano il pareggio poco dopo la mezz'ora: al 34' ci pensa Carotenuto a riportare il parziale in equilibrio. Soltanto nella ripresa, e precisamente al 70', si materializza il 2-1 di Perna che vale la vittoria del Terzigno. Passo falso per il Sant'Anastasia che chiude il percorso con un ko esterno.