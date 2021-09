Promozione Campania, Girone C - Al Terzigno basta un tempo: le reti di Marzocchella e Iuliano nel successo sul San Francesco

I rossoneri si impongono in trasferta e raccolgono la prima vittoria in campionato: tre punti, tanti sorrisi e una notizia negativa nella sfida del De Cristofaro

La seconda giornata del campionato di Promozione riserva il match tra San Francesco e Terzigno. Allo Stadio De Cristofaro spunta l'incontro tra le due formazione, reduci da un avvio tutt'altro che entusiasmante e con una situazione di classifica - seppur dopo un solo turno - non positiva. Eppure, il Girone C vede sfidarsi due scontente alla ricerca del primo hurrà e della gioia che possa risollevare l'umore.

Dopo un inizio di partita compassato e caratterizzato prevalentemente dalla tattica, i rossoneri riescono a prendere in mano le redini del gioco e passare in vantaggio. Un acuto di Marzocchella mette il match sul giusto binario per gli ospiti e spinge i compagni in un contesto favorevole. Il gruppo di casa non reagisce e abbozza a qualche timido tentativo. E prima che la frazione iniziale possa andare in archivio, arriva il raddoppio di Iuliano che concede virtualmente la vittoria.

Succede poco o nulla nel corso del secondo tempo, il Terzigno si impone agevolmente e conquista l'intera posta in palio. Ancora un passo falso per il San Francesco che resta nella parte bassa della graduatoria. Negli spogliatoi i rossoneri dedicano il successo alla tifoseria rimasta all'esterno del De Cristofaro per l'inagibilità dello stesso.