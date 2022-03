Promozione Campania/Girone C - Doppio Carandente e Barletta: il Rione Terra batte un mai domo Terzigno

Un blitz importante per assicurarsi un posto nella griglia d'alta classifica. Il Rione Terra di Gennaro Monaco passa sul rettangolo verde di Brusciano e costringe il Terzigno di Michele Califano all'ottava sconfitta nel Girone C di Promozione. Partita spettacolare, ricca di emozioni e con ben cinque reti messe a segno. Il risultato finale al Comunale è di 2-3 in favore dei flegrei che si affermano con una prova di forza e di qualità. I rossoneri non mollano la presa, ma devono soccombere nel finale di gara.

Il primo sussulto della partita è degli ospiti. Al 6' Marasco trova un varco per Gallo che insacca, il direttore di gara invalida l'azione per posizione di fuorigioco. All'11' una transizione offensiva di Granata porta Castiello al traversone: il pallone arriva a Perna che stacca, l'impatto è impreciso. Passano due minuti e il Rione Terra sblocca il risultato. Carandente si accentra da sinistra e tira: una deviazione regala uno strano effetto alla sfera che inganna Menzione e si insacca. Al 28' Capogrosso colpisce il palo dopo una punizione indiretta, al 37' Castiello beneficia di un rimpallo e si presenta davanti a Navarra: il calciatore, da posizione defilata, non trova il diagonale vincente. La spinta del Terzigno nel primo tempo si attenua con l'espulsione di Ferro.

Ad avvio ripresa, Marasco ci prova di testa su cross di Larucci: il tentativo non cambia il risultato. Al 51' si concretizza il pareggio locale col calcio piazzato di Iuliano. Nonostante l'uomo in meno, i ragazzi di Califano aumentano la spinta e si affacciano in zona offensiva per due volte con Castiello: Navarra e la poca precisione tengono inchiodato il punteggio sull'1-1. Al 68' il Rione Terra si porta avanti con Barletta che, in mischia, gira in rete una punizione battuta da Cirino. Al 71' il subentrato Ciotola si fa disinnescare il tiro da Menzione, all'88 è ancora la retroguardia rossonera a rispondere presente. Al 92' Carandente chiude i giochi con una conclusione a giro che si infila nell'angolo lontano. Poco prima del triplice fischio, Castiello fa 2-3 con una magistrale punizione.