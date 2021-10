Promozione Campania/Girone C - Il Terzigno supera l'ostacolo Puteolana: Ferrara e Mari decidono i 90'

Prima vittoria casalinga per il Terzigno di Califano che regola la pratica Puteolana e conquista un bottino utile per la risalita in classifica. I rossoneri, con il successo interno ottenuto, supera proprio i flegrei in graduatoria e si mettono a caccia delle squadre impegnate nella parte alta. Ospiti che, invece, scivolano nella parte bassa e in piena mischia nella griglia playout. Il primo tempo sul neutro di Ottaviano non regala particolari emozioni. Alla mezz'ora un colpo di testa di Lucky è respinto da Menzione, tocca successivamente a Mari impegnare Minichino alla presa a terra. Ripresa più coinvolgente e con il vantaggio firmato da Ferrara: su un traversone da angolo battuto da Nevola, il giocatore approfitta della disattenzione del pacchetto arretrato granata e colpisce di testa insaccando in rete. Al 70' è una rovesciata di Sepe a sfiorare il raddoppio. Soltanto una conclusione di Difraia chiama in causa il portiere locale nel secondo tempo. In pieno recupero, il Terzigno si guadagna un calcio di rigore trasformato da Mari: stesa la Puteolana e tre punti in tasca per i rossoneri.