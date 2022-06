Il Terzigno e mister Califano si separano: "Ogni storia bella ha sempre un inizio e una fine"

La salvezza ottenuta in un campionato complicato, il Terzigno ha raggiunto il traguardo dopo un percorso altalenante. Successi, intoppi, gioie e dolori: è stata una stagione ad intermittenza per i rossoneri che hanno festeggiato la permanenza nella categoria. Il team napoletano, agguantato l'obiettivo nel Girone C di Promozione, inizia la programmazione della prossima annata sportiva. Un nuovo torneo che vedrà l'assenza di mister Michele Califano sulla panchina: a confermarlo è stato il tecnico con un messaggio di ringraziamento alla società e allo staff. Questa la nota del tecnico: "Ogni storia bella ha sempre un inizio ed una fine. Oggi termina la mia avventura professionale da allenatore del Terzigno, ma conserverò per sempre nel mio cuore le emozioni vissute con tutti quelli che mi hanno accompagnato durante questo percorso: la società, lo staff, la squadra e la tifoseria. Grazie di tutto e sempre forza Terzigno".