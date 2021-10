Promozione Campania, Girone C - Sporting Club Ercolanese-Virtus Afragola 2-1: Mosca travolge la brigata di Nutolo

Quarta giornata di campionato, il Girone C di Promozione offre il match tra Sporting Club Ercolanese e Virtus Afragola. Il protagonista di giornata è Michele Mosca, autore di una doppietta e di sei marcature in quattro turni. Nulla da fare per la compagine di Vincenzo Nutolo, spazzata via dall'intraprendenza e dallo stato di grazia dell'attaccante.

La partita si inaugura con il tentativo che sblocca il risultato per i granata. Al 9' Pezzella pesca in area Mosca con un traversone. Colpo di testa per il centravanti e palla in rete. Al 15' Muro, schierato titolare sulla corsia mancina, cerca sul secondo palo Daniele Di Micco che non riesce a chiudere l’azione. Al 25' Caccia lancia dalle retrovie, Muro scambia con Cefariello in sovrapposizione e serve Di Micco: Sepe allontana in acrobazia. Alla mezz'ora Di Micco sradica la sfera a centrocampo, Varese chiude su Mosca. Al 39' gli ospiti si affacciano in avanti, il traversone di Sepe non viene raccolto dai compagni. Il primo tempo termina con i tentativi di uno scatenato Di Micco: D'Auria fa buona guardia.

Secondo tempo che segue il canovaccio della frazione iniziale, il team di Carlo Ignudi prova a mettere in difficoltà gli avversari. Alla zuccata di Carbonaro risponde il tiro di De Matteo dai venti metri che si chiude sul fondo. I giallazzurri alzano il ritmo della manovra e riescono a spingere il pallone in porta con Sepe: l'arbitro annulla per posizione di offside. Al 75' un intervento in area di rigore consente alla Virtus Afragola di pareggiare con De Matteo. L'Ercolanese non ci sta, si riversa in avanti e a sei minuti dal 90' riesce a riportarsi in vantaggio. Il subentrato Ascione costruisce, Davide Di Micco scodella per Mosca che trafigge D'Auria sul primo palo.

La brigata granata è a punteggio pieno e capolista in solitaria nella graduatoria del Girone C. Ancora uno stop per gli ospiti che restano a quota tre lunghezze in classifica.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Matrone 03, Caccia, Carbonaro, Cefariello A. (66’ Davide Di Micco), Tufano, Di Micco Daniene (66’ Di Meo 01), Borrelli P., Mosca, Muro (57’ Ascione), Pezzella. A disposizione: Buonanno 02, Gargiulo, Formisano 02, Vigorito 03, Cefariello F. 02, Di Meo 01, Rossi. Allenatore: Carlo Ignudi



Virtus Afragola: D’Auria, Sepe Alessio 01, Arigò 02, Vitale, Varese, Sepe Raffaele, De Rosa 03 (53’ Scognamillo), Polverino, Copetta, De Matteo (81’Scialò 02), Rispoli. A disposizione: Silverstro 02. Savino 02, Fisico 03. Moccia 01, Altobelli, Castaldo, Castaldo 03. Allenatore: Vincenzo Nutolo

Arbitro: Salvatore D’Auria (Napoli)

Assistenti: Baldo (Agropoli) – La Monica (Battipaglia)

Marcatori: 9’ e 84’ Mosca, 75’ rig. De Matteo

Ammonisti: Cefariello A. Carbonaro, Tufano, Di Micco Daniele, Di Micco Davide, Pezzella (E); Sepe Alessio, Arigò, Vitale, Copetta, Scognamillo (VF)