Promozione Campania/Girone C - Sporting Club Ercolanese devastante: manita al Terzigno

Una vittoria larga e schiacciante. Una risposta alle avversarie e un bottino utile per accorciare sulla capolista sconfitta nell'anticipo. Lo Sporting Club Ercolanese replica al successo della Vis Frattaminorese e recupera tre lunghezze sul Quartograd. Allo Stadio Solaro, la squadra vesuviana ha superato l'ostacolo Terzigno con una manita.

Si torna in campo dopo un mese di stop per i ragazzi di Carlo Ignudi che affrontano la brigata di Michele Califano. Nei minuti iniziali della sfida, si registrano due calci piazzati per i padroni di casa e una conclusione di capitan Tufano dalla distanza, Polverino si oppone. All'8' c'è il vantaggio locale. Mosca entra in area e scodella al centro, una deviazione sfortunata di Ferro vale l'autogol. Due giri di cronometro più tardi, è ancora il numero 9 ad essere pericoloso con un tiro che scheggia il palo. Tocca poi a Davide Di Micco chiamare in causa l'estremo difensore che si rifugia in corner. Dagli sviluppi dell'angolo, i granata raddoppiano con Carbonaro che raccoglie la respinta della traversa e di testa fa 2-0. La risposta del Terzigno è tutta nella timida azione che si chiude con il tiro debole di Casillo da fuori al 27’. Al 44’ Mosca viene atterrato in area, si incarica della battuta dagli undici metri e sigla il tris: per il bomber è il quindicesimo centro in campionato. L'attaccante è inarrestabile e sfiora la doppietta ad avvio secondo tempo: Polverino e l'imprecisione su un diagonale smorzano la gioia personale. Al 54' Castiello supera due avversari e calcia: Uliano respinge. La giornata del 9 di Ignudi, però, non termina: il centravanti raccoglie un traversone di Ioio e fissa il poker. Al 74' si materializza anche la manita di Campese. Da segnalare, infine, il rosso per Mari.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Gargiulo, Amoriello (‘03) (70’ Di Meo ‘01), Caccia, Carbonaro, Tufano, Di Micco Dan. ‘03 (53’ Cefariello ‘02), Sannino, Mosca (75’ Battilo ‘03), Di Micco Dav. (62’ Campese), Pezzella (57’ Ioio). A disposizione: Buonanno (‘02), Scarpato (‘04), Cozzolino, Borrelli. Allenatore: Carlo Ignudi

Terzigno: Polverino, Nunziata, Ferro (‘02), Aversano (37’ Franzese ‘03), Imbriaco, Romano, Casillo G. (‘02), Tramontano (72’ D’Alesio), Castiello (80’ Ranieri ‘05), Mari, Casillo F. (68’ Aprea). A disposizione: Menzione, Iuliano (‘02), Pepe. Allenatore: Michele Califano

Arbitro: Gabriele Rifatto (Napoli)

Assistenti: Trotta (Nocera Inferiore) – Santaniello (Nocera Inferiore)

Marcatori: 8’ aut. Ferro, 12’ Carbonaro, 44’ rig. Mosca, 72' Mosca, 74’ Campese

Ammoniti: Aversano (T)

Espulsi: 76' Mari (T)