Promozione Campania/Girone C - Lo Sporting Club Ercolanese impatta sul Rione Terra: reti inviolate al Solaro

Un pareggio senza reti, allo Stadio Raffaele Solaro matura uno 0-0 tra Sporting Club Ercolanese e Rione Terra. Per la seconda sfida consecutiva, i granata escono dal campo senza il bottino pieno. I flegrei, insidiati per tutto il match dai ragazzi di Carlo Ignudi, tornano a casa con un buon punto dalla trasferta in terra vesuviana.

L'ottava giornata del Girone C di Promozione si apre con il colpo di testa di Mosca al 9', l'attaccante non trova lo specchio e il pallone termina oltre la traversa. All'11' sale in cattedra Navarra che respinge la giocata di Mosca:sulla ribattuta Daniele Di Micco non riesce a depositare in rete. Al quarto d'ora, la squadra di Gennaro Monaco si intravede in avanti con Lucignano che spaventa la retroguardia con un tiro da punizione che si stampa sulla traversa. Il match vive di un momento di stallo, soltanto al 32' Tufano prova a scuotere i suoi con una conclusione dalla distanza. All'ultimo minuto del primo tempo Borrelli cerca di innescare i compagni, Navarra esce e si impossessa della sfera.

La ripresa si inaugura con una punizione di Mosca dal vertice dell'area, il tentativo si scontra con le mani dell'estremo difensore. Tocca poi a Sannino calciare verso la porta, la barriera si oppone e i granata chiedono un rigore per un presunto tocco di mano. Al 53' opportunità per Carbonaro che di testa impegna Navarra. È un duello che si rinnova quello tra il portiere e il numero 9 di casa: i guantoni del guardiano flegreo scacciano le minacce. Al 62' Uliano risponde al contropiede di Carandente, l'Ercolanese torna in attacco con Carbonaro e col subentrato Muro. Al 78' Sannino chiama in causa Navarra, quest'ultimo è straordinario altresì nel recupero sul tap-in di Muro.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Matrone ‘03, Pezzella (66’ Muro), Carbonaro, Di Dato, Tufano, Di Micco Daniele ‘03 (73’ Formisno ‘02), Borrelli (73’ Rossi), Mosca, Di Micco Davide, Sannino. A disposizione: Buonanno ‘02, Gargiulo, Caccia, Cefariello F. ‘02, Vigorito ‘03, Battilo ‘03. Allenatore: Carlo Ignudi

Rione Terra: Navarra, Regio ‘02, Del Giudice, Cirino, Silvestre (57’ Lanuto), Ranieri, Gallo (79’ Colesanti) ‘02, Granata, Lucignano, (46’ Marasco), Corace (46 Capogrosso), Carandente (65’ Scherillo ‘01). A disposizione: De Bellis ‘03, Mennella ‘03, Percuoco ‘02, Russo. Allenatore: Gennaro Monaco

Arbitro: Giuseppe Verde (Frattamaggiore)

Assistenti: Di Palma (Nocera Inferiore) – Pepe (Nocera Inferiore)

Ammoniti: Granata, Capogrosso, Cirino, Monaco (allenatore) (RT)