Promozione Campania/Girone C - Manita dello Sporting Club Ercolanese al Lacco Ameno

Il 2021 dello Sporting Club Ercolanese termina con una vittoria. Un successo dilagante per i vesuviani che si affermano nella sfida del Raffaele Solaro contro il Lacco Ameno. Manita per gli uomini di Carlo Ignudi che tengono il passo del Quartograd e inaugurano il girone di ritorno con i tre punti. Crolla ancora la compagine isolana che resta all'ultima posizione in classifica.

Partenza favorevole ai padroni di casa con Paolo Borrelli che si rende pericoloso dopo pochi secondi dal fischio d'inizio con una conclusione che sorvola la traversa. Seguono i tentativi di Mosca e Tufano, le iniziative non sono precise. Al 13' la gara si sblocca. Mosca va via a Di Meglio che lo stende, per l'arbitro è calcio di rigore: dal dischetto si presenta il bomber che fa tredici e porta i suoi in vantaggio. Alla mezz'ora si concretizza il raddoppio. Davide Di Micco riceve il pallone sul vertice basso dell'area, controlla e libera un tiro a giro che chiude la corsa all'incrocio. Nel finale di frazione una ribattuta e l'incrocio dei pali negano la gioia a Paolo Borrelli. L'affondo d'apertura della ripresa si evidenzia al 62': lancio di Tufano per Mosca, il numero nove granata calcia al volo in girata e fulmina Di Meglio scaricando sul palo lontano il 3-0. Passa un quarto d'ora e il neo-entrato Domenico Borrelli trova la quarta segnatura ribadendo in rete una non perfetta uscita del portiere. A nove minuti dal termine gli ospiti trovano il goal con Porto, lanciato sul filo del fuorigioco. Nelle battute conclusive c'è gloria anche per il giovanissimo Scarpato che appoggia in rete per la manita.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Buonanno ‘02, Gargiulo, Amoriello ‘03, Caccia, Di Dato (76’ Scarpato ‘04), Tufano, Campese (82’ Cefariello Antonio), Borrelli Paolo (72’ Di Meo ‘01), Mosca (64’ Borrelli Domenico), Sannino, Di Micco Davide (69’ Rossi). A disposizione: Uliano, Carbonaro, Formisano ‘02, Trambarulo ‘03. Allenatore: Carlo Ignudi

Lacco Ameno: Di Meglio ‘02 (82’ Di Maio ‘02), Nicolella, De Siano ‘03, Tessitore, Coppa ‘02, Boria, Sorrentino, Iacono ‘04 (72’ Porto), Trani ‘02 (53’ Verde), Iovene, Migliaccio. Allenatore: Nello De Siano

Arbitro: Antonella Forni (Benevento)

Assistenti: Marcello Molfetta (Napoli) – Angelo Tisi (Salerno)

Marcatori: 14’ rig., 62’ Mosca, 29’ Di Micco Davide, 75’ Borrelli Domenico, 81’ Porto (LA) 85’ Scarpato