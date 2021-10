Promozione Campania/Girone C - Lo Sporting Club Ercolanese schiaccia il Città di Casoria: 1-7 granata al Papa di Cardito

Vince e convince, lo Sporting Club Ercolanese si prende la scena allo Stadio Papa di Cardito nella sfida testa-coda con il Città di Casoria. La squadra granata si impone con un netto e schiacciante 1-7 che rafforza il primato in classifica: i ragazzi di Carlo Ignudi salgono a quota 15 punti e si prendono la vetta. Resta ultimo il gruppo viola di Francesco Sorvillo, in crisi di prestazioni e di risultati dopo cinque gare disputate.

Il match si mette subito in discesa per gli ospiti con Borrelli che serve il pallone per Mosca, l'attaccante scappa in profondità e supera Esposito con un diagonale. Il centravanti, in un momento spettacolare dal punto di vista fisico e mentale, sfiora il raddoppio attorno al 25': il portiere è bravo in due circostanze. Al 27' Davide Di Micco, al primo gol in campionato, approfitta di un retropassaggio sbagliato di Amendolagine per siglare lo 0-2. Poco dopo la mezz'ora si concretizza il tris. Punizione di Tufano, Carbonaro in area impatta con il piatto e timbra il cartellino. Esposito evita momentaneamente il poker a Caccia, ma al 35' ancora Davide Di Micco scatta sul filo del fuorigioco e materializza il buon assist di Mosca. Nel finale di frazione, Esposito nega la gioia a Mosca su un tiro al volo da posizione defilata e Ascione spreca sul secondo palo calciando male.

Al 50' la brigata di Sorvillo riapre parzialmente la sfida con De Chiara che sfrutta l'errore di Carbonaro e batte Uliano. Sale ancora in cattedra bomber Mosca che ristabilisce le distanze mettendo a segno la quarta doppietta consecutiva. C'è spazio anche per Ascione che lascia la sua firma alla prima da titolare: al 61' su rasoterra del subentrato Muro, il pallone attraversa l'area e viene depositato in porta. È un tiro al bersaglio, il Città di Casoria rischia l'imbarcata. E l'1-7 è dietro l'angolo. In pieno recupero, dopo i numerosi attacchi della formazione di Ignudi, Daniele Di Micco trova lo spazio per inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Il tabellino

Città di Casoria: Esposito ‘02, Rullo, Leon, Napoletano ‘ 01 (58’ Lanzano) , Casandrino, Troisi, Picardi ‘02, Vergara ‘03 (De Chiara ‘02) , Amendolagine ‘03 (46’ Marotta ‘01) , Gaito (46’Cacace – 76’ Cerchia ) , Laezza ‘02. A disposizione: Ronga ‘01, Rolanto ‘03, Kamal. Allenatore: Francesco Sorvillo

S.C. Ercolanese: Uliano, Matrone ‘03 (79’ Rossi) , Pezzella, Caccia (62’ Cefariello A.) , Carbonaro, Tufano, Di M eo ‘01 (62’ Cefarielo F. ‘02) , Borrelli P., Mosca (53’ Muro) , Di Micco Dav. (52’ Daniele Di Micco ‘03) , Ascione. A disposizione: Buonanno ‘02, Gargiulo, Vigorito ‘03 , Dello Iacovo ‘02. Allenatore: Carlo Ignudi

Arbitro: Michele Aprile (Caserta)

Assistenti: Petruzzello (Battipaglia) - Meola (Battipaglia)

Marcatori: 4’, 52’ Mosca, 27’, 35’ Davide Di Micco, 32’ Carbonaro, 50’ De Chiara (Casoria), 61’ Ascione, 92’ Daniele Di Micco