Promozione Campania/Girone C - Sconfitte interne per Cimitile e San Vitaliano

Un sabato da dimenticare per le due squadre napoletane inserite nel Girone C di Promozione. Il Cimitile e il San Vitaliano, nel programma valido per la sesta giornata del campionato, non riescono a ottenere punti e continuare la marcia in classifica. Due passi falsi per le compagini partenopee che perdono rispettivamente contro Forza e Coraggio e Gesualdo.

Buona partenza per i padroni di casa che hanno la chance di sbloccare la sfida con Di Meo, la traversa dice di no. Passa qualche minuto e ci prova Raiola con una conclusione senza pretese. Tocca poi a Marulli colpire di testa su suggerimento di Del Sorbo. Al 30' destro debole di Raiola, sul ribaltamento di fronte si salvano i ragazzi di Galluccio con un ottimo intervento di Acanfora su Fragiello. Ad avvio ripresa, Ricchiuti vince un contrasto e batte Napolitano con un tiro ad incrociare. Soltanto al 73' arriva il pareggio ospite con De Rosa che si avventa su una respinta della traversa e insacca. Allo scadere, ancora De Rosa trova il varco vincente per il raddoppio e per la rimonta della Forza e Coraggio.

Giornata negativa anche per i gialloblù che perdono nel confronto interno. Si accende Giannetti all'inizio, replica Caputo per gli ospiti. Al 23' irpini avanti con Caputo che sfrutta la sponda di Diabaka e deposita nel sacco dove Saggese è battuto. Al 32' i locali trovano il pareggio con Nota che si avventa su un traversone dalla destra e infila alle spalle dell'estremo difensore. Al rientro in campo dagli spogliatoi, il Gesualdo si riporta avanti nel parziale. Saggese respinge il tiro di Volzone, Diabaka raccoglie e buca il portiere per la seconda volta. Nel recupero il San Vitaliano centra il pari su rigore: ma la respinta del palo attiva la posizione di offside per Di Pietro. Al triplice fischio è 1-2.