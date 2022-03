Promozione Campania/Girone C - Angelino apre, Di Palma pareggia: è 1-1 tra Sant'Anastasia e Vis Frattaminorese

Non si va oltre il pareggio allo Stadio De Cicco. Il match valido per la zona alta della classifica del Girone C di Promozione si chiude col risultato di 1-1. Il Sant'Anastasia di mister La Manna non riesce a far valere il fattore campo ed è costretto ad inseguire la Vis Frattaminorese di Del Prete.

Le squadre giocano su ritmi alti, la gara è equilibrata. Il primo lampo arriva al 23' in contropiede per gli ospiti. Medina lancia Costanzo che, a tu per tu con Loffredo, si fa ipnotizzare. Sul ribaltamento di fronte, Giallaurito nega la gioia a Falco. Nel secondo tempo, padroni di casa in grande spolvero. Al 50' incredibile doppio palo dello Stasia: traversone di Nucci, Falco colpisce il legno prima che una carambola con la difesa spinga di nuovo la sfera sul palo. Due minuti dopo è invece Giallaurito a calare la saracinesca su un tentativo ravvicinato di Brancaccio. Al 63' conclusione da fuori di Falco, traiettoria che si stampa ancora sul palo. Sul versante opposto, Sacco aggancia Medina in area: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Angelino che spiazza Loffredo e porta in vantaggio i gialloblù. All'83' i biancoblù trovano il pareggio. Cross di Falco dalla sinistra, Giallaurito smanaccia: la sfera arriva a Di Palma che insacca alle spalle dell'estremo difensore. Nel finale, Di Palma sfiora la rimonta: il tiro da buona posizione è alto.

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-1-2): Loffredo; Dell'Acqua (47’ Caiazzo), Sacco D., Cretella, Palermo (77’ Pastore); D’Agostino, Brancaccio, Valentino (67’ Borrelli); Falco; Nucci (C), Di Palma. A disposizione: Sarracino, Boccia, Carotenuto, Oratino, Di Gennaro, Schiavone. Allenatore: La Manna

Vis Frattaminorese (4-2-3-1): Giallaurito (C); Gervasio, Maiello, Di Finizio, Tinto; Crispino, Abdural; Vitale (70’ Capasso V.), Angelino (85’ Mozzillo), Costanzo, Medina (90’ Moccia). A disposizione: Derrico, Capasso C., Castaniero. Allenatore: Del Prete

Arbitro: Fabio Vesce di Benevento

Marcatori: Angelino 65’ (r) (RF), Di Palma 83’ (S)

Ammoniti: Nucci (S), Costanzo (RF), Tinto (RF)