Promozione Campania/Girone C - Sant'Anastasia ok con la Virtus Afragola: tris nel segno di D'Agostino e Porricelli

È un momento magico per il Sant'Anastasia. Non si può dire ugualmente per la Virtus Afragola. Il primo turno della fase di ritorno del Girone C di Promozione riserva il confronto tra le due formazioni sul rettangolo verde dello Stadio Agostino De Cicco. I vesuviani si impongono con il tris, conquistano altri tre punti preziosi e si proiettano nella parte alta della graduatoria. Brutto ko per i giallazzurri che restano impigliati nella zona bassa.

Dieci punti nelle ultime quattro partite, frutto di tre vittorie e un pareggio. Continua la striscia positiva dello Stasia dopo il crollo di Ercolano. La partita tra le mura amiche si stappa alla mezz'ora con la giocata di D'Agostino: una conclusione dalla distanza beffa Ilardi per il vantaggio. Poco dopo, l'undici sfiora la doppietta ma trova l'estremo difensore sulla sua strada. Al 37' Esposito trova il pari in mischia. Nella ripresa La Manna prova a cambiare qualcosa con l'ingresso di Porricelli. Al 67' è proprio il subentrato a strappare il nuovo equilibrio con un colpo di testa vincente dagli sviluppi di un corner. A pochi minuti dalla fine, D'Agostino mette in ghiaccio la vittoria sfruttando uno svarione in uscita della difesa ospite.

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-1-2): Loffredo; Dell'Acqua, Sacco D. (94' Cesarano), Cretella, Palermo (73' Di Gennaro); Sanseverino, Volpe, D'Agostino; Raiola (46' Porricelli); Aliev (68' Nucci), Laezza (92' Serrao). A disposizione: Serracino, Oratino, Carotenuto, Schiavone. Allenatore: La Manna

Virtus Afragola (4-3-3): Ilardi; Spina (78' Altobelli), Caruso (81' Zaccaro), Varese, Savino; Castaldo C., Esposito F. (64' Buiano), Castaldo P.; Bianco (86' Scialò), Fisico (60' De Rosa), Rispoli. A disposizione: Izzo, Lanzante, Polverino. Allenatore: Sena

Arbitro: Andrea Rescigno di Nocera Inferiore

Assistenti: Ernesto Cerullo di Caserta - Antonio Sorrentino di Torre Annunziata

Marcatori: D'Agostino 30' e 85' (S), Esposito F. 37' (VF), Porricelli 67' (S)

Ammoniti: Volpe, Cretella, Palermo (S)