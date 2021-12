Promozione Campania/Girone C - D'Agostino apre, Mari pareggia: è 1-1 tra Sant'Anastasia e Terzigno al De Cicco

Un pareggio chiude la fase d'andata di Sant'Anastasia e Terzigno. Allo Stadio Agostino De Cicco non ci sono vincitori al termine dei novanta minuti: i biancoblù e i rossoneri non vanno oltre il botta e risposta. Un punto che muove la classifica per entrambe, ma che serve relativamente a poco. Dividersi il bottino è positivo per i padroni di casa che sono al centro della classifica e, al contempo, non riescono ad avvicinarsi alla zona nobile. Gli ospiti, malgrado le due lunghezze di distanza dalla griglia playout, non completano il controsorpasso al Montecalcio. Il risultato si sblocca al 40' in favore dei locali. D'Agostino lascia partire un destro potente dalla trequarti che si infila sotto all'incrocio. Nel corso della ripresa arriva la replica dei rossoneri con Mari che approfitta di uno svarione della retroguardia per firmare l'1-1 definitivo. Il punteggio non cambia ulteriormente e al triplice fischio del direttore di gara le squadre si dirigono negli spogliatoi con la parità in tasca. La prima giornata del ritorno si aprirà con lo scontro casalingo con la Virtus Afragola per il Sant'Anastasia mentre il Terzigno sarà di scena sul rettangolo verde della Vis Frattaminorese.