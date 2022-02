Promozione Campania/Girone C - Al Sant'Anastasia non basta Arenella: il caparbio Rione Terra sbanca il De Cicco

Diciottesima giornata del campionato di Promozione, nel Girone C spicca il confronto tra Sant'Anastasia e Rione Terra. Vesuviani in piena griglia playoff e con l'obiettivo di tenere a distanza gli avversari, i flegrei vanno a caccia del bottino pieno per superare proprio i biancoblù in classifica. E la sfida allo Stadio Agostino De Cicco è di quelle interessanti.

Il primo squillo è di Volpe, la traiettoria disegnata è errata. Partenza importante per i padroni di casa che al 10' sfiorano nuovamente il vantaggio con Borrelli. La risposta dei ragazzi di Monaco è affidata alla punizione di Carandente dalla distanza che fa la barba alla traversa. Da quel momento Navarra blinda la porta del Rione Terra: l'estremo difensore, in pochi secondi, compie due miracoli su Di Palma e Noviello. A metà frazione i locali vanno in vantaggio. Volpe lancia Di Palma che, col portiere in uscita, crossa al centro per Arenella che insacca di testa a porta vuota. La partita sembra in discesa, ma non è così. Calcio di punizione dalla sinistra nel mucchio, Capogrosso trova la zampata vincente ed impatta il pari. Al 36' arriva il sorpasso ospite. Altro calcio di punizione, stavolta da centrocampo; spiovente di Cirino e zuccata di Lucignano che trafigge Loffredo. Nel corso della ripresa, i vesuviani provano a scuotersi con Borrelli, ma Navarra risponde presente. La Manna tenta di pescare dalla panchina, ma i flegrei vanno vicini al tris con Carandente: Diego Sacco salva sulla linea. L'ultimo sussulto è un colpo di testa di Pastore imbeccato da Falco: parabola alta.

Al triplice fischio, lo Stasia dichiara il silenzio stampa: "La società non è soddisfatta di quanto raccolto finora. Siamo in crisi di risultati e la volontà è quella di rimanere concentrati il più possibile sull'obiettivo: portare a termine la stagione rispettando il blasone dei nostri colori. In questo momento non verrano rilasciati ulteriori comunicati, ma verranno prese decisioni importanti. Ci scusiamo con gli sponsor e con i tifosi che ci hanno fatto sentire sempre la loro vicinanza. Siamo concentrati, focalizzati con tutte le nostre risorse al fine di invertire la rotta".

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-1-2): Loffredo; Dell'Acqua, Noviello (C) (88’ Valentino), Sacco D., Cretella (45’ Palermo); Arenella, Volpe (71’ Pastore), D'Agostino (61’ Brancaccio); Falco; Borrelli, Di Palma. A disposizione: Sarracino, Oratino, Caiazzo, Romano, Schiavone. Allenatore: La Manna

Rione Terra (4-2-3-1): Navarra; Larucci, Ranieri (C), Capogrosso, Del Giudice; Cirino, Granata; Gallo (75’ Mennella), Carandente (89’ Grieco), Scherillo (79’ Illiano); Lucignano (83’ Ciotola). A disposizione: De Bellis, Barletta, Aldorisio, Gargiulo, Marasco. Allenatore: Monaco

Arbitro: Guglielmo Petti di Nocera Inferiore

Marcatori: 25’ Arenella (S), 28’ Capogrosso (RT), 36’ Lucignano (RT)

Ammoniti: Dell’Acqua, Cretella, Arenella, Sacco D. (Sta); Cirino, Aldorisio, Grieco (RT)