Promozione Campania/Girone C - Impresa Sant'Anastasia: battuta la corazzata Quartograd

Una vera e propria impresa. Il Sant'Anastasia di mister La Manna vince la sfida con la capolista Quartograd. I vesuviani abbattono la corazzata del tecnico Longobardi e la condannano alla prima sconfitta in campionato. Tre punti che alimentano i sogni di alta classifica dei biancoblù. Passo falso per i flegrei che non ridimensionano l'obiettivo stagionale.

Primo quarto d'ora di marca locale, un palo clamoroso su conclusione di D'Agostino nega il vantaggio. I padroni di casa spingono sull'acceleratore, macinano opportunità da calcio piazzato. Tuttavia, nel momento migliore, arriva la beffa ospite. Punizione dalla sinistra di Capuano, il pallone oltrepassa tutta la difesa e sorprende Loffredo. Si sblocca il risultato, ma i padroni di casa non si disuniscono dopo il colpo e al 30' pareggiano. Incursione in area di D'Agostino che viene atterrato: calcio di rigore. Dal dischetto Nucci è glaciale ed impatta l'1-1. Equilibrio che persiste anche nel corso del secondo tempo, lo Stasia conquista terreno e al 60' completa la rimonta. Traversone di Falco, il reparto arretrato non ribatte e Borrelli è il più lesto di tutti ad approfittarne. La risposta del Quartograd è affidata a Manzo che sfiora il gol all'incrocio. Al 72' c'è da segnalare la manata di Del Giudice a Nucci e rosso sventolato dal direttore di gara. Il risultato non cambia ulteriormente, al triplice fischio è estasi biancoblù.

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-1-2): Loffredo; Dell'Acqua, Noviello, Sacco D., Cretella; Arenella (93' Romano), Volpe, D'Agostino; Falco (84' Caiazzo); Borrelli (90' Sanseverino), Nucci (77' Porricelli). A disposizione: Sarracino, Oratino, Di Gennaro, Iengo, Schiavone. Allenatore: La Manna

Quartograd (4-3-3): Del Giudice G.; Parisi (64' Di Costanzo L.), Del Giudice D., Angieri, Bruno; Di Falco, Ventre (12' Gaveglia, 71' Polverino M.), Torino; Manzo, Capuano, Esposito D. (57' Rizzo). A disposizione: Di Costanzo M., Polverino E., Pepe, Pallavicino. Allenatore: Longobardi

Arbitro: Bruno Tierno di Sala Consilina

Marcatori: 17' Capuano (Q), 30' rig. Nucci (S), 60' Borrelli (S)

Ammoniti: Nucci, Falco, Noviello (S); Manzo, Parisi, Angieri, Di Costanzo M. (Q)

Espulsi: Del Giudice D. (Q)