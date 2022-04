Promozione Campania/Girone C - La Puteolana sbanca il De Cicco: battuto il Sant'Anastasia a domicilio

Venticinquesima giornata del Girone C di Promozione, allo Stadio Agostino De Cicco si gioca Sant'Anastasia-Puteolana 1909. Cammini completamente diversi per le due formazioni che arrivano al match in situazioni di classifica differenti. Eppure, il match sul suolo vesuviano premia la compagine flegrea.

Biancoblù che arrivano al match con una brigata colma di giovani e bussano alla partita con un legno colpito dalla distanza. Rispondono i granata con un tentativo di Penna, Sarracino risponde presente. Primo tempo in equilibrio. Nel finale della frazione, lo Stasia potrebbe passare con Borrelli che prima calcia alto dal limite e poi spedisce fuori col pallonetto. Nel mezzo, Romano spreca una buona chance con una botta risultata errata. Al 50’ Franco scambia con il subentrato Salvati e di esterno pesca l’angolino: è la rete che stappa la gara. Lo Stasia reagisce con Porricelli che non trova lo specchi. Una sbavatura difensiva innesca D'Alterio che trafigge Sarracino: il mancino violento sul primo palo si insacca. I padroni di casa non si disuniscono e accorciano: Porricelli sfrutta un lancio di Romano, anticipa Fortunato che lo travolge: calcio di rigore che il capitano trasforma con freddezza. I locali caricano a testa bassa, ma non trovano il pari: al triplice fischio è hurrà per gli ospiti.

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-3): Sarracino; Schiavone, Oratino, Serra, Palermo; Iengo (75’ Dario, 92’ Confrendo), Carotenuto (84’ Iodice), Caiazzo (89’ Crivelli); Romano, Borrelli, Porricelli (C). A disposizione: Sauciuc, Scarpati, Nucci A., Oliviero, Dechiara. Allenatore: Breglia

Puteolana 1909 (4-3-3): Fortunato; Adamo (63’ Bruno), Esposito G. (C), Tafuto, Buonfino; Franco, Aldorisio, Esposito T. (45’ Luongo); Masucci, Puglia (45’ Salvati), Penna (45’ D’Alterio). Allenatore: Somma

Arbitro: Umberto La Rocca di Battipaglia

Marcatori: Franco (P) 50’, D’Alterio 56’ (P), Porricelli (r) (S) 58’.

Ammoniti: Carotenuto (S) 42’, Franco 8’ (P), Esposito T. 26’ (P)