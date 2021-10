Promozione Campania, Girone C - Sant'Anastasia egemone al De Cicco: Oratorio Don Guanella Scampia superato 3-1

Il Sant'Anastasia supera l'Oratorio Don Guanella Scampia e conquista le tre lunghezze in palio allo Stadio De Cicco. Una partita che si decide già nel primo tempo con un cambio, forzato, di Ulivi che vale il successo per il gruppo locale. Bottino fondamentale in ottica classifica per i padroni di casa.

Al ventesimo minuto della prima frazione, in una sfida abbottonata e priva di segnali in fase offensiva, capitan Nucci è chiamato a dare forfait: entra in campo Porricelli. Sette giri di cronometro dopo, il numero 24 sblocca la partita con un colpo di testa in tuffo approfittando del suggerimento di Incarnato dalla sinistra. Sul finire della frazione, Sacco si inviola verso la porta partendo sul filo del fuorigioco, dribbla il portiere e, da posizione defilata, serve Porricelli autore della doppietta. I guanelliani provano ad accorciare, ma si concretizza la tripletta del subentrato con un contropiede magistrale e gestito sempre da Sacco. Soltanto un'incornata di Ramaglia, nelle battute conclusive, rende meno amara la sconfitta.

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-3): Loffredo; Dell'Acqua (85' Schiavone), Sacco D., Terribile, Incarnato; Falanga (76' Caiazzo), Volpe, Raiola (61' Sarr); Falco (85' Ndoci), Nucci (21' Porricelli), Sacco C. A disposizione: D'Ambrosio, Napolitano, Serrao, Di Gennaro. Allenatore: Ulivi

Oratorio Don Guanella (4-3-3): Bruno; Marotta (46' Sequino, 65' Protano), Grella, Miraglia, Canzano; Chianese, Guitto, Del Prete (80' Maiello); Sabatino (46' Scherma), Ramaglia, Buonaurio (61' Mattera). A disposizione: Monteleone, Galasso, Riggione, Angiolino. Allenatore: Marino

Marcatori: Porricelli (S) 27', 45' e 58', Ramaglia (D) 88'

Ammoniti: Terribile (S), Falco (S), Nucci (S), Ramaglia (D), All. Marino (D)