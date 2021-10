Promozione Campania/Girone C - È 2-2 tra Sant'Anastasia e Montecalcio. E Ulivi rassegna le dimissioni

È un pareggio per 2-2 il risultato che matura allo Stadio De Cicco. Il Sant'Anastasia e il Montecalcio si dividono la posta in palio: alla mancata protezione del doppio vantaggio dei padroni di casa risponde l'organizzazione e l'intraprendenza degli ospiti. E al triplice fischio c'è una novità per quanto riguarda il team locale.

Al 15' la squadra di Pierfrancesco Ulivi va in vantaggio con Falco che si incarica della battuta di un calcio di rigore e non fallisce l'appuntamento con la rete. Al 35' gli isolani restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Testa per fallo da ultimo uomo. Al 63' il Sant'Anastasia raddoppia con il guizzo di Lucci. Il Montecalcio non ci sta e, dopo sette giri di cronometro, accorcia nel punteggio. Al 70' capitan Di Matteo conquista e trasforma un penalty. Al 73' anche i biancoblù restano in dieci per il cartellino rosso sventolato dal direttore di gara ai danni di Sacco: intervento duro su Duca e decisione immediata dell'arbitro. Nel finale gli azzurri pareggiano con Della Monaco e perdono anche Duca che lascia anzitempo il campo per espulsione.

Un pareggio che muove ulteriormente la classifica per entrambe le formazioni. Tuttavia, al termine dei novanta minuti, il Sant'Anastasia - con una nota ufficiale - comunica la separazione da Ulivi.

La nota del Sant'Anastasia

"In accordo con lo staff dirigenziale, il Mister Pierfrancesco Ulivi ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. La volontà è quella di preservare il bene e la tranquillità della squadra sopra ogni cosa. La società ringrazia l'allenatore e tutto il suo staff per la professionalità e l'impegno profuso. Entro quarantotto ore, verrà ufficializzato il nome della nuova guida tecnica".