Promozione Campania/Girone C - Recupero dell'undicesima giornata: il Sant'Anastasia schianta il Lacco Ameno, ok l'Isola di Procida

Giornata di recuperi per alcune formazioni partenopee impegnate nelle competizioni dilettantistiche. Il Girone C di Promozione riserva due confronti validi per l'undicesima giornata. Il Sant'Anastasia di mister La Manna attende il Lacco Ameno del tecnico Castagna. Per il San Francesco, invece, c'è l'incontro interno con l'Isola di Procida.

Dilaga la compagine vesuviana che cala una netta manita e incassa due gol dai rossoneri: al triplice fischio è 5-2. Bastano pochi secondi dal fischio d'inizio ai padroni di casa per trovare il vantaggio con Campese che sorprende Petrone con un tiro-cross. La reazione degli ospiti porta la firma di Riccio che trova la strada sbarrata da Loffredo. Nucci cerca la via del raddoppio, le tre occasioni costruite si scontrano con la retroguardia isolana. Alla mezz'ora i biancoblù raddoppiano con Campese che, imbeccato da Sanseverino, trova la doppietta personale. Il numero undici sfiora la tripletta, poco dopo, senza successo. Al 41' è D'Agostino a timbrare il tris con uno slalom e una conclusione imparabile. Nel finale di frazione, Riccio accorcia le distanze. La ripresa si apre con la perla di Falco su punizione, la traiettoria disegnata è splendida e il poker si materializza. Il Lacco Ameno va in gol dal dischetto con Iovene, nelle battute conclusive Nucci liquida la pratica capitalizzando l'assist di Dell'Acqua.

Giornata da dimenticare per il San Francesco che incappa in un brutto stop tra le mura amiche. Allo Stadio Alberto De Cristofaro serve un lampo all'Isola di Procida per sbancare il rettangolo verde e tornare a casa con l'intera posta in palio. Il match winner è Gamba che si fa trovare pronto all'appuntamento e regala il successo ai suoi. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per i biancorossi che agganciano la Virtus Afragola e il Montecalcio in classifica. Resta all'ultimo posto la brigata gialloblù con tre lunghezze guadagnate in dodici uscite di campionato.