Promozione Campania/Girone C - L'Ercolanese passa sul campo del Sant'Anastasia: Mosca, Di Meo e Ioio per il tris granata

Ventitreesimo turno del Girone C di Promozione. L'Ercolanese di Carlo Ignudi fa visita al Sant'Anastasia di Vincenzo La Manna. Granata a caccia di punti per blindare la vetta della classifica mentre i biancoblù hanno intenzione di tenere un ruolo importante nella griglia playoff.

Dodicesima vittoria di fila per gli ospiti che superano i padroni di casa con un tris. Succede tutto nel secondo tempo con Mosca che veste ancora l'abito del protagonista. Nonostante la posizione più defilata all'avvio, il bomber sfiora il bersaglio grosso già poco più tardi del minuto di gioco con un tiro respinto da Loffredo. I locali replicano con Di Palma, bravo e al contempo impreciso da una manciata di metri su suggerimento di Nucci. Stasia che ha una buona opportunità con Dell'Acqua su servizio di Sacco: la conclusione è larga. Al 27' Di Palma spara fuori, risponde Davide Di Micco con l'assistenza non perfetta per Mosca ben posizionato in area. Al 36' Loffredo si oppone a Davide Micco, sulla ribattuta Caccia sfiora la rete. La prima frazione va in archivio con un colpo di testa di Paolo Borrelli che si spegne fuori. La ripresa si inaugura col vantaggio dell'Ercolanese firmato da Mosca: l'attaccante recupera il pallone da fuori area e libera una sassata che si infila sotto il montante. Il raddoppio porta la firma di Di Meo su passaggio chiave dello stesso Mosca. Al 68' espulso Cretella per il Sant'Anastasia, la sfida si mette in discesa per i granata. Il palo nega la gioia a Ioio nelle battute conclusive: il calciatore trova il tris nel recupero.

Il tabellino

S. Anastasia: Loffredo, Cretella, Palermo ‘03 (Borrelli ‘01), Arenella (86’ Caiazzo ‘02), Sacco, Noviello, Di Palma (73’ Porricelli), Dell’Acqua ‘03, Nucci, Falco, D’Agostino. A disposizione: Sarracino ‘03, Brancaccio, Oratino ‘03, Pastore, Serra ‘05, Valentino. Allenatore: Vincenzo La Manna

S.C. Ercolanese: Uliano, Pezzella, Amoriello (86’ Cefariello ‘02), Carbonaro, Caccia, Tufano, Ioio, Borrelli Paolo, Mosca (75’Campese), Di Micco Davide (65’ Rossi), Di Meo ‘01 (65’ Daniele Di Micco ‘03). A disposizione: Buonanno ‘02, Trambarulo ‘03, Battilo ‘03, Caracciolo ‘01, Borrelli Domenico. Allenatore: Carlo Ignudi

Arbitro: Francesco De Sio di Salerno

Marcatori: 46’ Mosca, 59’ Di Meo, 91’ Ioio

Ammoniti: Arenella, Cretella, Palermo, Dell’Acqua (S), Di Meo, Daniele Di Micco (E)

Espulso: Cretella (S) per doppia ammonizione