Promozione Campania/Girone C - Poker del San Vitaliano al Baiano. Domani Ottaviano e Cimitile in campo

Una vittoria schiacciante per il San Vitaliano nella sfida valida per la tredicesima giornata del Girone C di Promozione. La squadra gialloblù schianta il Baiano con un sonoro e netto poker allo Stadio Comunale e conquista tre punti importanti nella zona bassa della classifica. Dilaga la brigata partenopea che ritrova il successo in campionato dopo il pari col Castelpoto e la pesante sconfitta con la Savignanese. Protagonista Di Pietro, autore di una doppietta nel corso della sfida. Le altre reti sono messe a segno da La Marca e da Ottavio. Domani l’Ottaviano accoglierà la Forza e Coraggio, mentre il Cimitile sarà atteso dal Bellizzi Irpino.

I risultati e il programma

San Vitaliano-Baiano 4-0, La Marca (SV), Di Pietro (SV), Di Pietro (SV), Ottavio (SV)

Ottaviano-Forza e Coraggio domenica 4 dicembre alle ore 11.00, allo Stadio Comunale

Bellizzi Irpino-Cimitile domenica 4 dicembre alle ore 14.30, allo Stadio Comunale