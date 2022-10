Promozione Campania/Girone C - Troppo Apice per il San Vitaliano: poker degli ospiti al Comunale

Ottava giornata del campionato di Promozione, nel Girone C spicca il confronto tra il San Vitaliano e l'Apice. La formazione gialloblù è a caccia del bottino pieno per continuare la corsa nella parte alta della graduatoria: tra le mura amiche però arriva la capolista, imbattuta e con l'intenzione di affermare l'egemonia anche sul territorio napoletano. Partenza importante per gli ospiti che si affacciano in avanti con una conclusione di Colarusso. Il vantaggio, però, si materializza poco più tardi col colpo di testa di Zullo sugli sviluppi di un angolo. Al 25' ci pensa De Mari a bucare ancora Giuliano con una giocata in acrobazia. Ad avvio ripresa, Zerillo è glaciale davanti all'estremo difensore e cala il tris. La compagine biancazzurra è incontrollabile e De Mari fissa il poker al 50'. Il San Vitaliano accorcia soltanto a metà secondo tempo con Notaro. Al Comunale accade poco altro, i gialloblù premono per ridurre ancora lo svantaggio ma al triplice fischio esulta l'Apice col punteggio di 1-4.

Il tabellino

San Vitaliano: Giuliano, Manzo (51’ Giordano), Notaro, Del Giudice (81’ Ciniglio), Zobel (58’ Grassi), Giannetti, Saggese V., Saggese F., Di Pietro, Nota, Ciccarelli (51’ Giuliano). A disposizione: Annunziata, Candela, Ambrosino, Piccolo, Papa. Allenatore: Strocchia

Apice: Cocca, Pulcinaro, Castaldi P. (72’ Castaldi R.), Zullo G., Memmolo, Pepe (77’ Zullo M.), Garzone, De Mari (65’ Capodilupo), Colarusso (64’ Della Monica), Zerillo (53’ Zullo F.). A disposizione: Lizio, Mesisca, Ruggieri. Allenatore: Frattolillo

Arbitro: Gaetano Pecora di Agropoli

Marcatori: 11’ Zullo (A), 25’ De Mari (A), 47’ Zerillo (A), 50’ De Mari (A), 75’ Notaro (SV)

Ammoniti: Zobel, Pepe, Cocca, Saggese