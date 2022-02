Promozione Campania/Girone C - Rione Terra corsaro sul campo del San Francesco: decisivi Marasco e Scherillo

Successo esterno per il Rione Terra di mister Gennaro Monaco. La formazione flegra si impone in trasferta sul campo del San Francesco. Al Comunale S. Stefano di Qualiano va in scena una sfida insidiosa e importante per gli ospiti che affrontano il fanalino di coda. Volontà di accaparrarsi l'intera posta in palio per entrambe le formazioni, decise a conquistare un bottino utile per le ambizioni stagionali.

Al 3' il Rione Terra passa in vantaggio. Scherillo colpisce la traversa con una conclusione dal limite dell’area, Marasco ci mette la testa sulla ribattuta e sigla il vantaggio, infilando la sfera alle spalle di Schiano. Al 10' Marasco prova ad imbeccare Lanuto, anticipato da un difensore che rischia l'autorete. Sul conseguente angolo è ancora lo stacco di Marasco a spaventare il pacchetto arretrato locale: l'incornata colpisce il palo. Al 32' arriva il raddoppio dei flegrei. Azione che nasce a destra e si sviluppa a sinistra, Scherillo parte sul filo del fuorigioco e, con un diagonale, insacca. Il San Francesco risponde con una punizione di Divano diretta all'incrocio, Navarra compie un grande intervento.

Al 38' il portiere di Monaco blocca un tiro centrale di Campagna, mentre al 44' Schiano è costretto ad opporsi sull'impatto aereo di Scherillo pericoloso sulla sponda di Marasco. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano notevolmente, seppur le occasioni per il Rione Terra non mancano. Dopo una prima fase della ripresa senza sussulti, al 77' Barletta pennella per la testa di Illiano che trova la replice di Schiano. Passa un minuto e il legno respinge il tentativo di piatto di Carandente. A quattro dalla fine tenta la gloria anche Capogrosso che intercetta un rinvio del portiere a centrocampo e tenta di beffarlo dalla distanza: la traiettoria è imprecisa. Non succede più nulla, al triplice fischio è 0-2 a Qualiano.