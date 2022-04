Promozione Campania/Girone C - L'Ercolanese raggiunge l'Eccellenza: manita al San Francesco e vittoria del torneo

Girone C

Promozione Campania Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa San Francesco

Lo Stadio Ugo Gobbato che si colora di granata. L'Ercolanese, dopo una marcia trionfale, trova finalmente il salto di categoria e si assicura nella prossima competizione d'Eccellenza. Il successo odierno sul fanalino di coda San Francesco vale la promozione per i vesuviani, protagonisti indiscussi nel Girone C. Una rincorsa vincente per la brigata di Carlo Ignudi che taglia il traguardo tanto ambito e conquista l'obiettivo stagionale con un turno di anticipo.

Nei primi minuti vanno alla conclusione Davide Di Micco, Campese e Mosca. La prima e vera opportunità arriva al 16' con Poziello che respinge corto un tiro di Mosca: sulla ribattuta Campese spedisce alto. È lo stesso Poziello a sbloccare il risultato con l'autorete su un colpo di testa di Borrelli. Raddoppio a firma del capitano Tufano al 36’ che da fuori area raccoglie il suggerimento di Di Micco e mette la palla nell’angolino. A quattro minuti dalla fine Borrelli cala il tris e sugli spalti i tifosi granata cominciano già a festeggiare la vittoria del campionato. Al 58' della ripresa, dopo una grande percussione di Di Micco sulla sinistra, la sfera arriva a bomber Mosca che lascia il segno sulla giornata più attesa dal pubblico. A un minuto dalla fine anche Sannino, con una grande azione personale, trova il gol e la manita definitiva.

Il tabellino

San Francesco: Poziello P., Musella, Fiorillo (31’ Maisto ‘05), Gargiulo ‘01, Piscopo ‘02, D’Ambrosio ‘02 (73’ Bottone), Chiarolanza ‘02, Di Vano, Ronga, Osazuwa (75’ De Simone), Glusò (60’ Di Tota). A disposizione: De Stasio ‘02, Schiano. Allenatore: Andrea Giordano

S.C. Ercolanese: Uliano, Rossi, Amoriello '03 (60’ Trambarulo ‘03), Gargiulo, Di Dato, Tufano, Campese, Borrelli P. (70’ Sannino), Mosca (68’ Ioio), Di Micco Davide (76’ Borrelli Domenico), Cefariello ‘02 (58’ Battilo ‘03). A disposizione: Buonanno ‘02, Di Meo ‘01, Di Micco Daniele ‘03, Caracciolo ‘01. Allenatore: Carlo Ignudi

Arbitro: Mario Petrone di Caserta

Marcatori: 26’ autorete, 36’ Tufano, 41’ Borrelli P. 58’ Mosca, 89’ Sannino

Ammonito: Amoriello (E)