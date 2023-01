Promozione Campania/Girone C - Il San Vitaliano esulta, il Cimitile rallenta. Pari per l'Ottaviano in trasferta

Le tre squadre napoletane, inserite nel Girone C di Promozione, scendono in campo negli anticipi del sabato. Il Cimitile affronta il Montesarchio in trasferta. Buona partenza degli ospiti che sbloccano la sfida con Bove, ma i padroni di casa non ci stanno e ribaltano il punteggio: Rotondo e Rea completano la rimonta. Ci pensa Di Meo a fare 2-2 e ad evitare la terza sconfitta in campionato ai granatieri. La squadra di Galluccio perde terreno dalla capolista Apice, vittoriosa per 6-1 sul campo del Gesualdo. Successo di misura per il San Vitaliano nel confronto col Città di Avellino: Di Pietro approfitta di una disattenzione della difesa e punisce nel secondo tempo, regalando tre punti importanti in ottica salvezza ai gialloblu. Botta e risposta tra Castelpoto e Ottaviano: rossoblu avanti con Amarante al 59’, Caruso pareggia per il team locale all’83’.

I risultati

Montesarchio-Cimitile 2-2, Bove (C), Rotondo (M), Rea (M), Di Meo (C)

San Vitaliano-Città di Avellino 1-0, Di Pietro (SV)

Castelpoto-Ottaviano 1-1, Amarante (O), Caruso (C)