Promozione Campania/Girone C - San Vitaliano sconfitto, domani Cimitile e Ottaviano in scena

La ventunesima giornata del Girone C di Promozione non sorride al San Vitaliano che scivola sul rettangolo verde del Gesualdo. Alla formazione gialloblù non basta la realizzazione di Del Prete, i padroni di casa si affermano con le marcature di Volzone e Longobardi: il risultato è di 2-1 allo Stadio Comunale Gennaro Pugliese. Domani è atteso il confronto tra il Cimitile, al secondo posto in classifica, e la Forza e Coraggio, distante due punti in graduatoria e sul terzo gradino del podio. Per l’Ottaviano c’è il confronto interno con la Polisportiva Bisaccese: entrambe sono in lotta per la permanenza nella categoria.

I risultati

Gesualdo-San Vitaliano 2-1, Del Prete (SV), Volzone (G), Longobardi (G)

Ottaviano-Polisportiva Bisaccese domenica 12 febbraio ore 11.00

Forza e Coraggio-Cimitile domenica 12 febbraio ore 15.00