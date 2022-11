Promozione Campania/Girone C - I risultati e i marcatori della decima giornata

Va in archivio la decima giornata del Girone C di Promozione per le squadre napoletane. Due successi e una sconfitta da segnalare al triplice fischio degli appuntamenti del sabato. Uno straordinario San Vitaliano si afferma nel match interno contro la Polisportiva Bisaccese. Il risultato si sblocca già dopo dieci giri di lancette dal fischio d'inizio e la firma è di Di Pietro che insacca alle spalle di Capasso da mattonella invitante. Soltanto ad avvio ripresa arriva il raddoppio dei gialloblù con un tiro ad incrociare di Saggese. Gli autori dei due gol confezionano, nelle battute conclusive, anche il tris: ci pensa Di Pietro a gonfiare ancora la rete su assistenza dello stesso Saggese.

Pirotecnico 4-3 tra Cimitile e Gesualdo, granatieri momentaneamente primi in classifica. Sblocca Caputo per gli ospiti con una conclusione dal limite, Volzone raddoppia dagli undici metri. Poco prima dell'intervallo Gaetano accorcia e riapre la contesa. Ad inizio secondo tempo, su suggerimento di Di Meo, Marulli calcia di mancino e trova il pari. La rimonta dei padroni di casa si completa con le marcature di Raiola e Di Benedetto. Nel recupero, trova il bersaglio nuovamente Volzone, ma il punteggio premia il Cimitile al triplice fischio. Una rete basta al Montesarchio per regolare l'Ottaviano nella sfida di giornata: decide la finalizzazione di Rea.

Risultati e marcatori

San Vitaliano-Polisportiva Bisaccese = 3-0, Di Pietro (SV), Saggese (SV), Di Pietro (SV)

Cimitile-Gesualdo = 4-3, Caputo (G), Volzone (G), Gaetano (C), Marulli (C), Raiola (C), Di Benedetto (C), Volzone (G)

Montesarchio-Ottaviano = 1-0, Rea (M)