Promozione Campania/Girone C - Vittoria in extremis per il Cimitile contro il Baiano, il San Vitaliano crolla in trasferta

Successo in extremis per il Cimitile nella complicata gara contro il Baiano, valida per la diciassettesima giornata del Girone C di Promozione. La squadra di Galluccio rimonta l’iniziale svantaggio, dimostrando qualità e solidità nonostante le difficoltà. Il parziale si sblocca al 21’ quando Mocerino e Basile fraseggiano, poi cross per Laureto che calcia di destro e deposita nel sacco. I granatieri vanno a caccia del pareggio, ma gli ospiti si difendono con ordine e non lasciano spazi importanti agli avversari: da segnalare due tentativi errati per Gaetano e Marotta. Anche nel corso della ripresa regna l’imprecisione, da una parte e dall’altra. A metà secondo tempo, traversa scheggiata da Del Sorbo. Al 93’ Sena sfrutta una respinta di De Riggi e insacca per l’equilibrio nel risultato. A pochi secondi dal triplice fischio, Diabaka spinge la sfera in rete e offre al Cimitile il bottino pieno. La Forza e Coraggio regola il San Vitaliano nella gara del sabato pomeriggio: Schettino e Cossentino mandano ko i gialloblù. Domani l’Ottaviano sarà impegnato sul campo del Gesualdo.

I risultati

Cimitile-Baiano 2-1, Laureto (B), Sena (C), Diabaka (C)

Forza e Coraggio-San Vitaliano 2-0, Schettino (FC), Cossentino (FC)

Gesualdo-Ottaviano domenica 15 gennaio alle 14.30