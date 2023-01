Promozione Campania/Girone C - Sconfitta in casa per il Cimitile, ko anche il San Vitaliano in trasferta

Terza sconfitta stagionale per il Cimitile che crolla nella gara interna, valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Promozione, contro il Castelpoto. Granatieri subito in vantaggio con Di Meo all’8’: il calciatore riceve, avanza e conclude in diagonale. Il pareggio degli ospiti arriva a metà primo tempo con Martignetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 55’ i ragazzi di Galluccio si riportano avanti nel punteggio col rigore realizzato da Di Benedetto, al 63’ Ciotola fissa il nuovo pari con una mancino vincente. A nove giri di lancette dal termine, ancora Ciotola trova il guizzo giusto per battere Genovese. Il San Vitaliano va ko sul campo dello Sporting Pietrelcina. Al 28’ Jallow s’invola sulla sinistra, si accentra e batte l’estremo difensore. Il raddoppio è di D’Ambrosio ad inizio ripresa su passaggio di Jallow. In extremis si concretizza anche il tris con Nizza.

I risultati

Cimitile-Castelpoto 2-3, Di Meo (Cim), Martignetti (Cas), Di Benedetto (Cim), Ciotola (Cas), Ciotola (Cas)

Sporting Pietrelcina-San Vitaliano 3-0, Jallow (SP), D’Ambrosio (SP), Nizza (SP)

Ottaviano-Apice domenica 29 gennaio ore 11.00