Promozione Campania/Girone C - Tris del Cimitile, domani Ottaviano e San Vitaliano in campo

Tre reti per il Cimitile nella gara valida per la quattordicesima giornata del Girone C di Promozione. La formazione granatiera, allo Spoting Club, travolge la Bisaccese con un netto 3-0. Primo tempo che si chiude sullo 0-0, con i padroni di casa che costruiscono ma non trovano la via della porta. Nella seconda frazione subito a segno Geatano con un colpo di testa. In seguito, Di Meo raddoppia sugli sviluppi di un calcio piazzato. Poi è Marulli a chiudere i giochi ancora su palla inattiva. Grande cornice di pubblico nonostante le condizioni meteo avverse. Domani in campo l'Ottaviano in trasferta contro il Città di Avellino, in esterna anche il San Vitaliano sul rettangolo verde del Montesarchio.

I risultati

Cimitile-Bisaccese 3-0

Città di Avellino-Ottaviano domenica 11 dicembre alle ore 14.30

Montesarchio-San Vitaliano domenica 11 dicembre alle ore 14.30