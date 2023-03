Promozione Campania/Girone C - L'Ottaviano rallenta il Cimitile, buon pari per il San Vitaliano

La ventiseiesima giornata del Girone C di Promozione va in archivio. Marcia rallentata per il Cimitile contro l’Ottaviano: i granatieri restano sempre al secondo posto mentre i rossoblù conquistano un punto prezioso per la permanenza nella categoria. La squadra di casa va in gol due volte, con Diabaka di destro e con Gaetano su rigore. I guizzi locali non bastano perché gli ospiti riescono ad agganciare il pari con Sheriff. Buon punto per il San Vitaliano in trasferta sul manto verde della terza in graduatoria, il Castelpoto: il match si chiude col punteggio di 0-0. Gialloblù che restano in zona calda, ma conservano ottime possibilità per la salvezza diretta.

I risultati

Cimitile-Ottaviano 2-2, Diabaka (C), Gaetano (C), Sheriff (O), Sheriff (O)

Castelpoto-San Vitaliano 0-0