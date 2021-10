Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra si impone sulla Vis Frattaminorese in esterna: un guizzo di Gallo vale i tre punti

La sesta giornata del Girone C di Promozione mette in evidenza il confronto tra Vis Frattaminorese e Rione Terra. La squadra di Del Prete sogna l'aggancio alla vetta, i flegrei vogliono confermarsi come squadra ostica da affrontare e da battere. Emerge una partita fortemente equilibrata e spezzata dal sigillo di Gallo nel corso della ripresa.

Non ci sono cambi di uomini per mister Monaco che sceglie lo stesso undici reduce dalla vittoria contro il Sant'Anastasia. La squadra locale gestisce il possesso e prova a colpire in due occasioni, Navarra tiene la porta inviolata. Rispondono gli ospiti con le sortite in ripartenza, sale in cattedra Marasco ma senza successo. Le condizioni del manto erboso non aiutano la manovra, ancora Navarra deve imporsi con interventi importanti sulle giocate d'attacco di Maiello e compagni. Tuttavia, al duplice fischio non accade nulla. Ad avvio ripresa, il Rione Terra si gioca la carta Gallo. Proprio il classe 2002 sblocca la sfida al 53' risolvendo un batti e ribatti in area di rigore con un preciso colpo di testa. I flegrei tengono a distanza i gialloblù, Navarra non deve compiere parate di rilievo. Soltanto al 92' la Vis sfiroa il pari con una traversa che provoca brividi alla retroguardia puteolana.

Monaco, al termine della sfida, si complimenta con la sua brigata: ”Abbiamo vinto contro una grande squadra che è tra le più forti del girone. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione su un campo difficile. È stata una partita che ha visto loro meglio nel primo tempo e noi più bravi nella ripresa. Sono molto contento di quanto sto vedendo in termine di prestazioni e di impegno”.

Il tabellino

Vis Frattaminorese: Giallaurito, Chianese, Tinto, Derrico, Di Finizio, Capasso, Costanzo Gervasio, Arena, Ciocia, Golino, Maiello. A disposizione: Mohamed, Stanzione, Pellino, Laurenza, Legnante, Lupoli, Costanzo Aniello, Medina, Larucci. Allenatore: Del Prete

Rione Terra: Navarra, Regio, Capogrosso, Illiano (Cirino), Silvestre, Ranieri, Carandente, Granata, Marasco (Scherillo)(Napoli), Corace (Gallo), Lucignano (Di Costanzo). A disposizione: De Bellis, Asaho, Colesanti, Percuoco. Allenatore: Monaco

Arbitro: Luca Teta di Battipaglia

Assistenti: Maurizio Greco di Castellammare di Stabia - Angelo Tisi di Salerno

Marcatori: 53′ Gallo (RT)