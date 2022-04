Promozione Campania/Girone C - Ok Rione Terra al Chiovato: 3-2 alla Virtus Afragola

Penultima giornata di grandi emozioni allo Stadio Chiovato. Il Rione Terra riesce a superare l'ostacolo Virtus Afragola al termine di una partita molto combattuta e rimanda tutto all'ultimo turno per quanto concerne lo svolgimento dei playoff. I flegrei approfittano del pareggio tra Isola di Procida e Quartograd per guadagnare due punti sulla seconda della classe e per tenere aperto il discorso relativo agli spareggi.

La partita di Bacoli iniza contratta, il primo affondo verso lo specchio è un tiro largo di Scherillo da fuori. Tocca poi a Spina con un cross ad innescare Polverino, Navarra abbassa la saracinesca. La chance per il vantaggio locale arriva al 22' con un calcio piazzato dal limite dell'area di Carandente: Izzo toglie la sfera dall'incrocio con un miracolo. Al 34' Scherillo viene contrastato al momento della conclusione in area. Sugli sviluppi del corner, la traversa nega la gioia a Barletta: il terzino raccoglie la respinta e angola per l'1-0 dei padroni di casa. La Virtus Afragola va vicinissima al pareggio con un tiro di Buiano dopo un’altra iniziativa a destra di Spina, ma una grande parata di Navarra manda le squadre a riposo.

La ripresa si infiamma subito. Al 50' Carandente mette il pallone fuori di poco, quattro giri di lancette più tardi arriva il pareggio di Buiano lasciato colpevolmente solo in area dopo una respinta provvisoria della difesa. Carandente ha subito la chance per ristabilire le distanze, ma un rimbalzo lo tradisce a tu per tu con il portiere. Ci vuole quindi l’iniziativa di Lanuto per il nuovo vantaggio: anticipo sull’avversario, inserimento da destra chiedendo l’uno-due e diagonale sul palo lungo. Il Rione Terra può chiudere la contesa su un lancio di Larucci per Lucignano: il pallonetto è alto. Dall'errore offensivo nasce il nuovo pareggio della Virtus Afragola con un colpo di testa di Castaldo sugli sviluppi di un angolo. Sul capovolgimento di fronte, ancora dalla bandierina, i flegrei trovano il 3-2 con lo stacco di Granata.