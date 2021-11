Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra fa valere il fattore Chiovato: tris al Terzigno

Il Chiovato è un fortino inespugnabile. Il Rione Terra vince ancora, fa valere il fattore campo e conquista il sesto successo in campionato che vale l'aggancio all'Oratorio Don Guanella Scampia in griglia playoff. Ad uscire sconfitto dalla trasferta sul campo flegreo è il Terzigno. Il risultato di 3-1 sorride ai padroni di casa che vivono un buon momento, mentre per i rossoneri è un passo falso che non compromette la situazione di classifica.

Gli ospiti passano in vantaggio dopo cinque minuti di gioco con Mari, lesto a sbloccare il risultato in favore dei ragazzi di Califano. La brigata di Monaco macina gioco e pareggia al quarto d'ora con un calcio di rigore trasformato da Corace. Il sorpasso, invece, porta la firma di Marasco, abile con un pallonetto a superare l'estremo difensore in uscita: nonostante la posizione angolata, il calciatore azzurro riesce a trovare il varco vincente. Al 26' Corace mette a sedere diversi avversari e con lo scavetto realizza la doppietta personale per il 3-1 definitivo. Nella ripresa, Mari si fa ipnotizzare il penalty da Navarra e un gol viene annullato per posizione di fuorigioco.

Esulta il Rione Terra e il tecnico concede una giornata di riposo per il gruppo, reduce da impegni consecutivi in pochi giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì, i flegrei si prepareranno alla delicata prova in esterna contro la Virtus Afragola. Il Terzigno, invece, ospiterà il Montecalcio tra le mura amiche.