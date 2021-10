Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra schianta il San Francesco al Chiovato

Terzo hurrà in campionato, il Rione Terra non sottovaluta il San Francesco e sfodera una prestazione sontuosa allo Stadio Chiovato. Risultato rotondo e partita dominata in lungo e in largo dalla compagine locale che, nonostante qualche cambio di mister Monaco, si affermano come un uragano sulla formazione ospite di Giordano.

Flegrei subito in vantaggio al 18' con Lucignano, lesto a sfruttare un'ottima imbucata di Corace e superare l'incolpevole portiere avversario. Alla mezz'ora, su una disattenzione difensiva, gli azzurri rischiano di subire la rete con Di Tota che colpisce il legno. Il Rione Terra tiene il controllo della sfera e al 44' sfiora il raddoppio con un palo che respinge il tentativo di Gallo. La ripresa è ancora di marca casalinga con Silvestre che svetta dagli sviluppi di un angolo e insacca. Al 58' Marasco sfrutta un cross di Regio e infila il tris. Il poker arriva a tre minuti dal termine con Colesanti che si incarica della battuta di un rigore ottenuto da Granata e non fallisce la trasformazione. Nei minuti di recupero si concretizza anche la manita ad opera di Carandente con un tiro da mattonella invitante.

Mister Monaco, al termine della sfida, ha dichiarato: “Abbiamo fatto una buona gara anche se nel primo tempo siamo stato troppo contratti, nel secondo tempo invece abbiamo fatto ciò avevamo preparato ed tutto è andato come doveva. Sono contento del gruppo che sto allenando che ha alti valori tecnici ed umani. Quella di domenica sarà una gara speciale contro una grande squadra allenata da un grande allenatore. Inoltre Ercolano per società e pubblico è una piazza da Lega Pro, noi andremo a giocare la nostra gara. Ma è già un onore giocare gare del genere”.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, Regio (58’ Testa ), Percuoco (31’ Scherillo), Cirino, Silvestre, Ranieri, Gallo (60’ Lanuto), Granata, Carandente, Corace (46’ Marasco), Lucignano (58’ Colesanti). A disposizione: De Bellis, Testa, Colesanti, Lanuto, Illiano, Scherillo, Marasco, Russo, Del Giudice. Allenatore: Monaco

San Francesco: Pozzello, Cimmino, Di Tota, Di Vivo, Divano, Fiorillo, Musella, Romano,Sigulo, Tufo, Chiarolanza. A disposizione: Bottone, Campagna, D’Ambrosio, De Simone, Marano, Micillo, Gasrgiulo, Santapaolo, Benvenuto. Allenatore: Giordano

Arbitro: Francesco De Sio di Salerno

Assistenti: Matteo Lizza di Agropoli - Raffaele Meola di Battipaglia

Marcatori: 18’ Lucignano, 48’ Silvestre, 58’ Marasco, 88’ Colesanti, 92’ Carandente (RF)

Ammoniti: Cimmino (SF)