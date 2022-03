Promozione Campania/Girone C - Carandente fa sognare il Rione Terra: Puteolana 1909 ko al Chiovato

Derby flegreo, due squadre con ambizioni differenti. L'una a caccia di punti in ottica playoff, l'altra decisa a conquistare un bottino prezioso per la salvezza. Allo Stadio Chiovato si gioca il confronto tra il Rione Terra e la Puteolana 1909. A Bacoli va in scena il dominio dei padroni di casa che vengono premiati soltanto nelle battute conclusive della partita. È una punizione - con annessa deviazione - di Carandente a ingannare l'estremo difensore e regalare i tre punti a mister Monaco.

La partita è molto bloccata nelle sue fasi iniziali, i primi pericoli si generano dai calci piazzati. Al 5' prova a scuotersi Carandente con una volata sulla corsia sinistra, il suggerimento al centro viene fallito da Marasco con una botta al lato. Al 16', sugli sviluppi di un angolo, Del Giudice crossa sul secondo palo dove trova la sponda di Capogrosso: il pallone giunge a Marasco, la conclusione colpisce pienamente un avversario. Tocca successivamente a Lucignano incornare un traversone di Granata: la traiettoria è imprecisa e si perde sul fondo.

Cinque minuti più tardi il Rione Terra sfonda ancora sulla fascia con una puntuale sponda di Lucignano per Gallo che mette subito in mezzo: Marasco non ci arriva e Carandente stringe troppo il tiro mettendo ancora al lato. Al 37' si materializza la prima opportunità per la Puteolana con Troiano che sporca i guantoni di Navarra. Nella ripresa partono forte i locali con le giocate in serie di Gallo e Granata. Quest'ultimo si rende pericoloso al 56' su assistenza di Barletta, Fortunato è provvidenziale in chiusura. La partita si stabilizza, lo 0-0 sembra essere il verdetto del Chiovato. All'85' Carandente non è dello stesso avviso e sblocca con una punizione che, complice una deviazione, beffa Fortunato.

A Bacoli è 1-0 per il Rione Terra che conquista l'intera posta in palio e si prende il derby contro la Puteolana: il triplice fischio alimenta il sogno playoff dei flegrei.