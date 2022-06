Rione Terra, il presidente Di Bonito sulla prossima stagione: "Progettiamo il futuro assieme"

Una cena di squadra per chiudere la stagione e darsi appuntamento per la prossima annata. Dopo il terzo posto in classifica nel Girone C di Promozione, il Rione Terra di mister Gennaro Monaco è stato protagonista di un prodigioso percorso nei playoff. Prima la vittoria sull'Oratorio Don Guanella Scampia nella semifinale del raggruppamento, poi il successo sul campo del Quartograd. Infine, la prestazione di livello sfoderata contro il Cellole. Soltanto il Givova Capri Anacapri, laureatosi campione negli spareggi e atteso dal torneo di Eccellenza, ha battuto la compagine flegrea. Resta, tuttavia, la grande cavalcata compiuta da Navarra e compagni.

Dunque, una cena sociale per mettere un punto alla stagione e programmare il futuro. Il Rione Terra, infatti, vuole confermarsi in Promozione e sogna il salto di categoria. Il presidente Sergio Di Bonito, nella speciale serata dedicata alla squadra, ha suonato la carica in vista della prossima stagione. Ecco le brevi dichiarazioni del numero uno: "Siamo una famiglia, noi ci saremo ma metteteci anche del vostro. Quando le famiglie sono unite devono essere pronte sempre a dare qualcosa. Vi ringrazio per quanto fatto nell'ultimo anno, vi auguro una felice estate. Ci rivedremo prima della fine dell'estate per allenarci e per progettare assieme".