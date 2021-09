Promozione Campania, Girone C - Pareggio pirotecnico tra Rione Terra e Oratorio Don Guanella Scampia

Non si va oltre il pareggio. Il confronto tra Rione Terra e Oratorio Don Guanella Scampia si conclude sul punteggio di 2-2. Un risultato pirotecnico quello del Girone C di Promozione Campania. Una buona prova per i padroni di casa che non sono riusciti ad agguantare il bottino pieno. Segna e soffre, invece, la compagine ospite che porta a casa un buon punto.

Fasi di studio e grande equilibrio nei primi minuti di gioco. Le due squadre non si scoprono e attendono il momento ideale per colpire. È al 12' che gli uomini di Marino passano avanti nel punteggio con Bonaurio che svetta in mischia e deposita in porta l'ottima assistenza di Chianese. L'undici di Acampora non fa attendere la sua reazione, al 25' è Carandente a mettere in difficoltà il reparto arretrato ospite con un traversone calibrato nel cuore dell'area. Un intervento ad intercettare la sfera da parte di Pio evita l'impatto di testa di Lucignano. Al 27' Granata si incunea tra le maglie avversarie e serve Lucignano che non manca l'appuntamento con la rete del pareggio.

I ritmi nella ripresa sono molto più blandi, il caldo e la stanchezza non permettono un'azione fluida da ambo le zone. Il tentativo più insidioso è di Carandente, l'estremo difensore guanelliano si oppone con una parata importante. Risponde Scherma con una girata strozzata. Sale alla ribalta Granata attorno alla mezz'ora del secondo tempo: tre circostanze utili che non si materializzano. Prima una traiettoria larga, poi un destro poco distante dall'incrocio e infine il provvidenziale Pio negano la gioia al giocatore. All'89' l'Oratorio Don Guanella conquista un calcio di rigore e lo trasforma con Chianese. Il Rione Terra reagisce subito e trova la stabilità con Lucignano. Nonostante le risposte imponenti di Pio, il numero 9 ribadisce e insacca per il 2-2.

Un punto che porta gli ospiti a quota quattro punti in classifica, mentre il team locale muove la graduatoria con la prima lunghezza conquistata.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, Regio, Del Giudice, Vitagliano (90ì Marasco), Silvestre, Ranieri, Colesanti (24’ Scherillo), Illiano (24’ Cirino), Lucignano, Granata, Carandente. A disposizione: De Bellis, Trincone, Gallo, Cirino, Asaho, Di Costanzo, Scherillo Corace Marasco. Allenatore: Acampora

Oratorio Don Guanella Scampia: Pio, Canzano, Del Prete, Guitto, Marotta Grella, Sabatino, Chianese, Ramaglia, Bonaurio, Scherma. A disposizione: Monteleone, Rippa, Protano, Galasso, Iovine, Di Perna, Rigione, Angiolino, Pellecchia. Allenatore: Marino

Marcatori: 12’ Bonaurio (ODG), 27’ e 94’ Lucignano (RT), 90' rig. Chianese (ODG)

Ammoniti: Marotta (ODG), Carandente, Ranieri, Vitagliano e Lucignano (RT)