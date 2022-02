Promozione Campania/Girone C - Pareggio nel derby flegreo tra Rione Terra e Montecalcio

Quarta giornata della fase di ritorno del Girone C di Promozione. Allo Stadio Chiovato di Bacoli va in scena il derby flegreo tra il Rione Terra e il Montecalcio. Divise da sette lunghezze in classifica, le due squadre arrivano al match con obiettivi differenti. Il team di casa punta a ritrovare la vittoria per rilanciarsi in griglia playoff, gli ospiti cercano di sbancare il rettangolo verde avversario per allontanarsi dalla zona calda.

Esulta subito il Rione Terra che passa in vantaggio dopo meno di un minuto dal fischio d'inizio. Gran tiro da fuori di Granata che pesca l'angolino basso e sblocca il risultato. Il calciatore locale è lesto a raccoglie una respinta della difesa avversaria in seguito ad un cross dalla destra. Un minuto più tardi, i ragazzi di Monaco conquistano un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Marasco che fissa il 2-0. Al 13′ rischia già di chiudersi la gara, ma la deviazione di Capogrossa in seguito ad un corner viene fermata dal palo. Poco dopo, Testa si supera con un grande intervento su Scherillo.

Nel corso della ripresa, cresce la spinta degli ospiti che sfiorano la rete al 55' su una transizione offensiva a ridosso dell’area di rigore da parte di Migliaccio: para Navarra. Al 68' tocca poi a Di Matteo creare difficoltà alla retroguardia locale. La rete si concretizza al 73' con una perfetta conclusione da fuori area all’incrocio dei pali di Lubrano. Nel finale, in pieno recupero, si scatena una mischia sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Di Matteo è il più veloce a ribadire in rete e siglare il 2-2 definitivo.