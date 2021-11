Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra cala la manita al Lacco Ameno

Nessun calo di concentrazione, rispettate le aspettative della vigilia. Il Rione Terra di mister Monaco annientano il Lacco Ameno allo Stadio Chiovato. Rotondo 5-0 riservato dalla squadra flegrea alla compagine isolana, mai in partita e in una situazione di classifica preoccupante. La squadra di casa mette la freccia e scala ulteriormente la graduatoria, quarto posto agganciato al pari dell'Oratorio Don Guanella Scampia. Ultimo posto per i rossoneri, in crisi di risultati e di prestazioni.

Servono quattro giri di cronometro alla formazione locale per siglare il vantaggio. Corace si incarica della battuta di una punizione e non lascia scampo a Di Maio con una traiettoria velenosa. La partita è indirizzata sul binario degli azzurri che si stringono attorno al capitano Emanuele Silvestre, out per infortunio. Il Rione Terra tiene il pallino del gioco e alza i giri della manovra, al 12' arriva il raddoppio con Marasco e attorno alla mezz'ora il tris di uno straripante Corace. I ritmi restano alti anche nel corso della seconda frazione e il poker nasce dall'asse dei subentrati. Lanuto imbecca Lucignano che si fa trovare pronto: la conclusione accarezza il palo ed entra nello specchio. La manita porta il timbro di Carandente con un tiro preciso e forte.

Il tecnico Monaco, al termine della partita, ha dichiarato: “Abbiamo fatto più di un’ora di grande calcio, non è mai facile restare concentrati e noi ci siamo riusciti, abbiamo approcciato bene e continuato meglio. Sono molto soddisfatto anche di chi è subentrato. Chi è entrato ha dato il su contributo dimostrando che siamo un grande gruppo e un’ottima squadra. Sono felice anche che vanno in rete tutti, oggi ad esempio sono andati in gol 4 attaccanti schierati”.

Il tabellino

Rione Tera: Navarra, Regio (46’ Lanuto), Del Giudice, Cirino, Granata, Capogrosso, Ranieri, Gallo (46’ Mennella), Granata (70’ Cammarota), Marasco (70’ Lucignano), Corace (65’ Scherillo), Carandente. A disposizione: De Bellis, Testa, Colestanti, Di Costanzo. Allenatore: Monaco

Lacco Ameno: Di Maio, Di Meglio F., De Siano, Iacono, Tessitore, Coppa, Seprano, Boria, Oratore, Iovene, Riccio. A disposizione: Di Meglio S., Di Meglio C., Schiano, Porto, Muscariello. Allenatore: Castagna

Arbitro: Mario Petrone di Caserta

Assistenti: Francesco Di Rosa di Torre Annunziata - Vincenzo Tallarico di Ercolano

Marcatori: 4’ Corace, 12’ Marasco, 32’ Corace, 72’ Lucignano, 85’ Carandente

Ammoniti: Del Giudice e Lucignano (RT), Seprato (LA)