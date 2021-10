Promozione Campania, Girone C - Pareggio e porte inviolate tra Rione Terra e Isola di Procida

La terza giornata del campionato per Rione Terra e Isola di Procida va in archivio sul punteggio di 0-0: nessun vincitore e portieri che mantengono la porta inviolata

Il Rione Terra sbatte sull'Isola di Procida, è 0-0 a Baia nel match valevole per la terza giornata del Girone C di Promozione Campania. Non una prestazione imponente per la formazione di mister Acampora che, d'altra parte, mette in difficoltà gli uomini di Lubrano e avrebbe meritato qualcosa in più.

Nessun dubbio di formazione per il tecnico di casa che, tuttavia, perde capitan Vitagliano al 10' per problemi muscolari. La sfida è condizionata dal caldo e dalla forma fisica ancora in rodaggio per ambedue le squadre. Non mancano le occasioni, Lucignano - in due circostanze - sfiora il vantaggio. Fondamentale la traversa e l'intervento di Lubrano a tenere a galla gli ospiti. Tocca poi ad Illiano sprecare da mattonella interessante. Nel finale di primo tempo, prezioso Del Giudice a togliere sulla linea di porta un pallone insidioso a Navarra battuto. Il team locale è vivace altresì nel corso della ripresa, la rete però non si materializza. Lubrano e il lavoro difensivo degli isolani tengono fissato il punteggio sullo 0-0. Carandente e Marasco impegnano il portiere, in stato di grazia e onnipresente.

Il Rione Terra deve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, analogo discorso per l'Isola di Procida: entrambe salgono a quota due punti in graduatoria.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, Regio, Del Giudice (88′ Trincone) Vitagliano (10′ Cirino), Silvestre, Ranieri, Colesanti (52′ Corace), Illiano (80′ Gallo), Lucignano (52′ Marasco), Granata, Carandente. A disposizione: De Bellis, Asaho, Di Costanzo, Scherillo. Allenatore: Acampora

Isola di Procida: Lubrano, Paccone, Veneziano, Piro, Esposito, Migliaccio (73′ Pisano) Vanzanella, Muro, Ambrosino (79′ Quirino). Costagliola A, Costagliola L. A disposizione: Scotto, Vicidomini, Calise, Cerase, Ambrosino A., di Candia. Allenatore: Lubrano

Ammoniti: Cirino, Gallo, Silvestre e Regio (RT), Veneziano e Costagliola (P)