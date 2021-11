Promozione Campania/Girone C - Quattro gol del Quartograd al Terzigno, il Sant'Anastasia distrugge il San Francesco

Il Girone C di Promozione ha chiuso il programma con altre due gare andate in scena questo pomeriggio. Allo Stadio Simpatia si è disputato il confronto tra Quartograd e Terzigno, il Sant'Anastasia ha ospitato il San Francesco per il nono turno della competizione.

Quattro reti messe a segno dagli amaranto-azzurri nell'incontro coi rossoneri. Successo fondamentale in ottica classifica per i flegrei che blindano la prima posizione in classifica e allungano sulla concorrenza. A prendersi la scena è Manzo che va in gol per il Quartograd e costruisce altre due palle-gol concretizzate dai compagni. Le reti portano le firme di Parisi e Rizzo, a chiudere i conti è Imbriani per il poker definitivo. Il Terzigno riesce ad accorciare e rendere meno amara la sconfitta, tuttavia per gli ospiti c'è da registrare un ko che dovrà essere riscattato nel prossimo turno con l'Oratorio Don Guanella Scampia. Miglior attacco e miglior difesa del campionato per i ragazzi di Vincenzo Longobardi che infilano la sesta vittoria consecutiva.

Sono sette, invece, le firme del Sant'Anastasia contro il San Francesco. Il primo sussulto della gara è per i gialloblù con Sgulo, Loffredo salva. I biancoblù salgono in cattedra con Dell'Acqua che manda in gol Nucci e Carlo Sacco. Nella seconda parte della frazione iniziale si ripetono errori in zona offensiva dei vesuviani. Al 50' Nucci serve Carlo Sacco per il tris, lo stesso Nucci è protagonista con altri due gol e con la tripletta personale: prima un contropiede materializzato e poi sfruttando uno svarione della retroguardia avversaria. Nella lista dei marcatori c'è spazio anche per Campese, all'esordio assoluto. Il 7-0 finale porta la marcatura di Porricelli.